Începe licitația! Chelsea, ultimul gigant intrat în luptă pentru transferul starului din Premier League: suma colosală vehiculată în Anglia

Se anunță o bătălie în toată regula între giganții din Premier League pentru semnătura lui Antoine Semenyo, unul dintre cei mai în formă jucători ai campionatului englez în ultimele două sezoane. Extrema celor de la Bournemouth a intrat și pe radarul celor de la Chelsea.

Antoine Semenyo, pe lista celor de la Cheslea! Londonezii se bat cu Manchester City și United pentru ghanez

Londonezii vor să dea lovitura în perioada de transferuri. Șefii de la Chelsea sunt gata să pună pe masă nu mai puțin de 65 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Antoine Semenyo de la Bournemouth. Oficialii clubului încearcă să închidă rapid afacerea, înainte ca rivalii să poată reacționa, după cum notează

Concurența este însă una extrem de serioasă urmăresc atent situația jucătorului și sunt pregătite să intre la negocieri imediat ce fereastra de mercato se deschide oficial. În plus, Liverpool a analizat deja profilul fotbalistului în trecut, iar Tottenham a semnalat, de asemenea, interesul.

Un detaliu deloc neglijabil este faptul că Semenyo s-a născut în vestul Londrei și are o legătură veche cu . Rămâne însă de văzut dacă acest aspect va avea vreun impact la negocieri. Surse din Anglia susțin că oferta venită din partea clubului londonez i-a pus serios pe gânduri pe reprezentanții jucătorului.

Antoine Semenyo o duce de minune în Premier League

Fotbalistul celor de la Bournemouth a marcat 11 goluri în sezonul trecut din Premier League și a continuat în același ritm și în actuala stagiune, cu opt reușite în doar 16 meciuri. Este al treilea cel mai bun marcator al campionatului și ar putea prinde un transfer de senzație la 25 de ani.

Antoine Semenyo ghanez a ajuns la Bournemouth în 2024. El a fost adus de la Bristol City pentru 10,5 milioane de lire sterline și mai are contract cu formația din Premier League până în 2030.