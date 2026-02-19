Sport

Începe lupta pentru play-off-ul din Liga 2! Toate calculele pentru ultimele etape: o singură echipă e sigură de locul în top 6

Cine se califică în play-off-ul din Liga 2? Programul și calculele pentru ultimele patru etape: doar liderul Corvinul Hunedoara are asigurat locul în top 6
Cristian Măciucă
19.02.2026 | 09:40
Incepe lupta pentru playofful din Liga 2 Toate calculele pentru ultimele etape o singura echipa e sigura de locul in top 6
Începe lupta pentru play-off-ul din Liga 2! Toate calculele pentru ultimele etape: doar o singură echipă e sigură de locul în top 6. FOTO: Fanatik
Bătălia aprigă pentru calificarea în play-off-ul din Liga 2 se reia joi, 19 februarie. A fost stabilit programul primelor două etape din 2026, iar 14 echipe din al doilea eșalon fotbalistic din România au șanse la top 6. Din păcate, și în acest sezon, multe dintre formații nu au drept de promovare.

Cine se califică în play-off-ul din Liga 2? FC Voluntari – Steaua, derby în primul meci din 2026

Joi, 19 februarie, începe etapa cu numărul 18 din Liga 2, care se va termina marți, 24 februarie. Au mai rămas patru runde până la finalul sezonului regulat, iar bătălia pentru accederea în play-off este foarte strânsă. În acest moment, doar liderul Corvinul Hunedoara e calificată matematic în top 6. Tot matematic, dar fără șanse la play-off și sigure de participarea în play-out, sunt echipele de la locul 15 în jos, opt la număr, adică jumătate dintre cele care se vor lupta pentru evitarea retrogradării.

Liga 2 a luat o pauză de mai bine de două luni, astfel că interesul pentru competiție este unul major. Nu mai puțin de patru meciuri din etapa a 18-a vor fi televizate, partide în care vor evolua cel puțin o echipă implicată în lupta la play-off. La TV nu va fi însă derby-ul Reșița – Chindia Târgoviște, care va putea fi urmărit doar pe canalul de YouTube al Federației.

Primul meci al rundei cu numărul 18 e derby-ul FC Voluntari – CSA Steaua. Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu” se va disputa joi, 19 februarie, de la ora 17:30, și va pute fi urmărită în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Se anunță un meci extrem de încins, deoarece ilfovenii sunt pe locul 5, cu 33 de puncte, cu trei mai multe decât „militarii”, care sunt pe locul 8.

clasament liga 2
Clasament Liga 2. FOTO: captură liga2.ro

Program etapa a 18-a din Liga 2

Joi, 19 februarie 2026, ora 17:30

  • FC Voluntari – Steaua Bucureşti – TV

sâmbătă, 21 februarie 2026, ora 11:00

  • Metalul Buzău – FC Bacău
  • CS Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamţ
  • CSM Slatina – AFC Câmpulung Muscel
  • CS Afumaţi – CSC Dumbrăviţa
  • Politehnica Iaşi – CSM Olimpia Satu Mare
  • ACSM Reşiţa – Chindia Târgovişte – YouTube FRF TV
  • ora 12:00 CS Dinamo Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – TV

duminică, 22 februarie 2026, ora 11:00

  • CS Tunari – CSC Şelimbăr

duminică, 22 februarie 2026, ora 12:30

  • FC Bihor Oradea – AFC ASA Târgu Mureş – TV

marți, 24 februarie 2026, ora 17:30

  • Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara – TV

Program etapa a 19-a din Liga 2

joi, 26 februarie 2026, ora 17:30

  • Steaua Bucureşti – CSM Slatina – TV

sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 11:00

  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Reşiţa – TV
  • Corvinul Hunedoara – CS Dinamo Bucureşti
  • CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna
  • CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari
  • CSC Dumbrăviţa – Politehnica Iaşi – YouTube FRF TV
  • AFC Câmpulung Muscel – CS Afumaţi
  • Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Voluntari
  • FC Bacău – CS Gloria Bistrița
  • ora 13:00 AFC ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău – TV

duminică, 1 martie 2026, ora 11:15

  • Chindia Târgovişte – FC Bihor Oradea – TV

Program etapa a 20-a din Liga 2

  • Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare
  • CS Afumați – Steaua București
  • CS Dinamo București – CSC Șelimbăr
  • CSM Reșița – Corvinul Hunedoara
  • CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț
  • AFC ASA Târgu Mureş – Chindia Târgoviște
  • FC Bihor – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
  • FC Voluntari – FC Bacău
  • Metalul Buzău – CS Gloria Bistrița
  • Poli Iași – AFC Câmpulung Muscel
  • CS Tunari – CSC Dumbrăvița

Program etapa a 21-a din Liga 2

  • AFC Câmpulung Muscel – CS Tunari
  • Ceahlăul Piatra Neamț – CS Afumați
  • Chindia Târgoviște – Metalul Buzău
  • Corvinul Hunedoara – FC Bihor
  • CSC Șelimbăr – CSM Reșița
  • CSC Dumbrăvița – Concordia Chiajna
  • CSM Olimpia Satu Mare – CS Dinamo București
  • FC Bacău – CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița – FC Voluntari
  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC ASA Târgu Mureş
  • Steaua București – Poli Iași

Trei echipe, cu șanse la play-off, nu au drept de promovare în SuperLiga

Dintre cele 22 de echipe, nouă nu au drept de promovare în primul eșalon, deoarece sunt cluburi de drept public. Printre aceste formații se numără și trei echipe care, cu patre etape până la finalul sezonului regulat, au șanse matematice de a intra în play-off. Este vorba despre CSA Steaua București, CS Afumați și CSM Slatina.

Fiind la doar două puncte în spatele celor de la CSM Reșița, „militarii” au cele mai mari șanse să intre în top 6. CS Afumați e pe locul 12, cu 24 de puncte, iar Slatina pe locul 14, cu 22 de puncte, la opt, respectiv zece lungimi de play-off.

Campanie spectaculoasă de transferuri în Liga 2

Cele două luni de pauză le-au fost suficiente echipelor din Liga 2 pentru a muta în mercato. Toate echipele din eșalonul secund au făcut transferuri tari, în special cele care luptă la play-off. Probabil cea mai spectaculoasă campanie de transferuri a avut-o Chindia Târgoviște (locul 7). Sub comanda noului manager general, Florin Gradoș, Ilie Poenaru a primit nu mai puțin de zece achiziții, printre care Konstantinos Doumtsios, de la Petrolul, și Kevin Doukoure, de la FC Argeș.

Echipa de pe locul 4, ASA Tg. Mureș, a primit și ea întăriri din SuperLiga. Ciprian Biceanu, Alexandru Oroian și Florin Bejan au venit de la Hermannstadt, în timp ce Raul Rotund a fost împrumutat de la Dinamo.La echipa lui Eusebiu Tudor a ajuns și George Ganea, liber de contract după despărțirea de Ujpest.

Și liderul Corvinul s-a întărit puternic. La hunedoreni au ajuns un fotbalist consacrat, precum Ronaldo Deaconu, și speranța lui Dinamo, Luca Bărbulescu.

Sepsi a câștigat lupta pentru transferul lui Davordzie

După prima parte a sezonului, unul dintre cei mai râvniți fotbaliști din Liga 2 a fost Carl Davordzie. Atacantul ghanez a ajuns, care era dorit și la Chindia, a ajuns, în cele din urmă, la Sepsi (locul 2). Covăsnenii au plătit 50.000 de euro pentru transferul golgheterului de la Ceahlăul (10 reușite). La capitolul atacanți transferați a punctat și FC Voluntari, care l-a împrumutat de la FC Argeș pe Mihai Roman.

  • 3 jucători împart fotoliul de lider în clasamentul golgheterilor din Liga 2
  • 11 goluri au marcat fiecare Nacho Heras (Sepsi), Valentin Robu (Metalul Buzău) și Cristian Măgerușan (ASA Târgu Mureș)
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
