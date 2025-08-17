Începe lupta pentru una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Putin și NATO se pregătesc de confruntare. Trump, implicat în planurile de cucerire?

Tensiunile cresc într-o zonă extrem de valoroasă din punct de vedere strategic și economic. Rusia și alianțele occidentale, conduse de NATO, se pregătesc pentru o confruntare directă, în timp ce Donald Trump ar putea influența cursul evenimentelor prin propunerile sale controversate.

ADVERTISEMENT

Se pregătește Rusia să pună mâna pe resursele Arctice și va interveni Trump în confruntarea cu NATO?

Pe fondul atenției internaționale concentrate asupra summitului crucial de la Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, expertul Sam Kiley atrage atenția asupra unei regiuni esențiale pentru securitatea globală. Topirea accelerată a ghețurilor din , iar Putin urmărește să valorifice aceste resurse, riscând astfel o confruntare directă cu NATO.

„Această regiune se află în centrul securității NATO. Acesta este flancul nordic al NATO… Prezența militară a Rusiei, în special, este în creștere de ani de zile.

ADVERTISEMENT

Această zonă este extrem de importantă din punct de vedere strategic, pe măsură ce calotele glaciare se topesc. Deschide potențial pentru noi porți de acces. Dintr-o dată, poți transporta nave în zone în care înainte nu puteai.

Vizita mea are ca scop descurajarea amenințării din partea Rusiei, la fel cum este vorba despre combaterea amenințării reprezentate de schimbările climatice”, a avertizat secretarul de externe al Marii Britanii, David Lammy, într-o călătorie recentă în Nordul Îndepărtat, potrivit Independent.

ADVERTISEMENT

Rusia poate controla Arctica și resursele ei înaintea SUA și NATO?

Potrivit lui Lammy, Rusia face eforturi masive pentru a domina Arctica, vizând beneficiile economice și strategice ale topirii calotei glaciare. Deschiderea acestor rute maritime, susține el, reprezintă pentru Moscova o oportunitate de exploatare a resurselor naturale și de consolidare a puterii militare.

ADVERTISEMENT

Recent, Rusia și-a extins flota cu spărgătoare de gheață nucleare de ultimă generație, precum Arktika și Sibir, printre cele mai puternice din lume. Aceste nave pot străbate gheața cu grosimea de până la 2,8 metri și funcționează pe tot parcursul anului.

ADVERTISEMENT

Până la sfârșitul anului, se pare că Rusia intenționează să opereze o flotă de peste 20 de spărgătoare nucleare și diesel-electrice, consolidându-și poziția de lider global în navigația arctică. În comparație, și unul aflat în construcție, iar Marea Britanie nu deține niciunul. Această capacitate oferă Rusiei controlul asupra accesului la resursele minerale ascunse sub gheața topită, inclusiv combustibili fosili.

Datele Naționale despre Zăpadă și Gheață arată că suprafața gheții maritime arctice a scăzut cu aproximativ 40% de la începutul observațiilor prin satelit în 1979, atingând minime record în ultimii ani. Acest fenomen permite Rusiei să deschidă și să mențină noi rute de transport maritim, consolidându-și influența în regiune.

Ruta Maritimă Nordului (RSN), care străbate coasta siberiană de la Murmansk până la Strâmtoarea Bering, este elementul central al strategiei Kremlinului de a controla Arctica și de a-și extinde puterea economică și militară.

We are working closer than ever with our NATO allies in the Arctic to keep the British public safe. — David Lammy (@DavidLammy)

Rusia va controla și va taxa tranzitul pe Ruta Maritimă Nordului?

Această rută era aproape inaccesibilă majoritatea anului, însă datele satelitare și climatice recente arată că sezonul de navigație pe Ruta Maritimă Nordului (RNS) s-a extins de la aproximativ 60 de zile pe an la aproape dublu, iar tranzitul permanent este acum aproape posibil.

Distanța dintre hub-urile comerciale din Asia, precum China, și Europa s-a redus cu aproximativ 40%. Ceea ce înseamnă economii semnificative de timp și combustibil. Astfel, o călătorie de la Shanghai la Hamburg prin RNS durează circa 15 zile, comparativ cu aproximativ 30 de zile prin Canalul Suez.

Acest avantaj economic major este exact ceea ce Rusia urmărește să controleze. Există riscul unui conflict internațional dacă Moscova va încerca să perceapă taxe pentru folosirea unei rute maritime globale, scenariu pe care îl are în vedere. În plus, Rusia utilizează deja porturile din Nordul Îndepărtat pentru a transporta țiței sancționat prin așa-numita „flotă din umbră”, contribuind astfel la finanțarea războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Cum își consolidează Rusia puterea în Arctica și ce rol joacă NATO și Norvegia?

Norvegia controlează cea mai extinsă rețea de supraveghere prin satelit din lume, amplasată în arhipelagul Svalbard, permițând detectarea exporturilor ilegale de petrol ale Rusiei care părăsesc porturile nordice.

„Stația terestră prin satelit ne oferă vizibilitate asupra mișcărilor flotei ruse din umbră și, în cele din urmă, ne ajută să limităm capacitatea lui Putin de a finanța războiul. Nordul Îndepărtat a fost mereu esențial pentru securitatea întregii alianțe, fiind una dintre zonele prin care Rusia poate avansa spre vest”, a mai spus Lammy.

Marina Regală a Regatului Unit are un rol strategic în ceea ce Lammy numește „războiul pe timp rece” al NATO, contribuind la apărarea flancului nordic prin Grupul de Răspuns pentru Litoral. În paralel, Rusia își extinde și modernizează bazele militare din Țara Franz Josef și Novaya Zemlya, consolidându-și prezența în Arctica.