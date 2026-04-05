Începe marea curățenie la FCSB! Anunțul managerului: ”Șase jucători sunt la final”

Indiferent de deznodământul din play-out, FCSB se pregătește să încheie cel mai modest sezon din ultimele decenii. Automat, la campioană va începe curățenia. Șase jucători sunt la final de contract.
Adrian Baciu
05.04.2026 | 09:00
După ce a luat titlul în SuperLiga în ultimele două sezoane, FCSB are unul, pe cel în curs, dezastruos. În consecință, conducătorii campioanei anunță că la formația antrenată de Mirel Rădoi va începe marea curățenie în viitorul nu foarte îndepărtat. Mai mulți jucători vor pleca din vară. Sunt și o serie de piese grele aflate la final de contract. Rămâne de văzut ce decizie va lua Gigi Becali în privința lor.

Pauza competițională cauzată de meciurile echipei naționale nu i-a priit deloc FCSB-ului. Echipa antrenată de Mirel Rădoi s-a înclinat la Botoșani, scor 2-3, în etapa a 3-a din play-out. Duelul de vineri a fost unul dominat la toate capitolele de echipa lui Marius Croitoru. Sufocată de rivală, gruparea roș-albastră nu a rezistat și a pierdut în ultimele 20 de minute avantajul de după prima repriză.

În emisiunea MM la FANATIK, oficialul campioanei a anunțat că lucrurile vor suferi o schimbare radicală din vară la echipă. Mai exact, urmează o remaniere a lotului, în sensul că vor veni, dar vor și pleca unii jucători. Mihai Stoica, 60 de ani, a ținut să puncteze faptul că, deja, șase jucători se află la final de contract.

Printre ei sunt piese grele din angrenajul campioanei, precum Florin Tănase sau Valentin Crețu. ”(n.r. Poate fi și o remaniere a lotului?) Jucători noi vor veni cu certitudine. (n.r. înseamnă că vor și pleca jucători?) Sunt unii care sunt la final de contract. Destul de mulți. Sunt și unii unde opțiunea aparține clubului. Vom decide dacă o vom activa sau nu.(n.r. Câți jucători sunt la final de contract?) Șase. Nu are sens să vorbim, dar se știu: Tănase e la final de contract, Crețu e la final de contract, Chiricheș e la final de contract”, spune Stoica.

Ce spune Meme Stoica de posibila plecare a lui Stoian de la FCSB și de situația lui Tavi Popescu

În spațiul public au apărut zvonuri privind o posibilă dorință a lui Alexandru Stoian, 18 ani, de a pleca de la FCSB. În emisiunea MM la FANATIK, oficialul campioanei a dezmințit ferm aceste informații. ”Nu, nu-și poate exprima dorința un copil de 18 ani de a pleca de la echipă”, a spus Stoica.

Managerul general al celor de la FCSB spune că l-a văzut pe tatăl vitreg al lui Stoian, invitat la o emisiune, spunând că pentru tânărul de 18 ani ar fi mai bine plece. ”Sunt opiniile dumnealui. Nu cunosc”. Despre Octavian Popescu, un jucător care continuă să dezamăgească, Mihai Stoica spune că nu ar vrea să plece. ”Eu nu aș vrea să plece. Aș vrea să joace, nu să plece. Orice jucător intervievați de la noi, dacă e întrebat cine e cel mai talentat jucător de la noi, spune din start că Tavi Popescu”.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
