Începe nebunia la Sports Festival! Ronaldinho și alte staruri de top, prezente la conferința dinaintea marelui meci de pe BT Arena

Sports Festival este cel mai tare eveniment al verii din România, iar Cluj-Napoca devine capitala sportului de orice fel. Anul acesta, capul de afiș al evenimentului este reprezentat de un meci de fotbal care va avea loc pe BT Arena și care îi va avea în prim-plan pe Ronaldinho și alți foști mari fotbaliști.

Ronaldinho și alți foști mari fotbaliști vor participa la conferința de presă de la Radisson Blu Hotel

Sports Festival este un eveniment grandios care aduce la linia de start nume mari din întreaga lume. Dacă până acum, evenimentul s-a bazat strict pe sportivi sau foști mari sportivi din România, acum s-a trecut la un alt nivel.

Organizatorii au reușit să-l aducă pe , care va lua parte la un meci demonstrativ, ce va avea loc sâmbătă pe BT Arena. Concret, fostul mare internațional brazilian va avea propria echipă, compusă din foști mari fotbaliști legendari.

Julio Cesar, Cristian Zaccardo, Marco Materazzi, Ricardinho, Robert Pires, Wesley Sneijder, Kevin Kurany și Adriano , .

Ioan Ovidiu Sabău va conduce echipa României, iar în teren se vor afla Bogdan Lobonț, Cosmin Contra, Răzvan Raț, Mirel Rădoi, Florin Cernat, Alexandru Chipciu, Adrian Ilie, Eric de Oliveira și Adrian Mutu.

Înainte de marele meci, va avea loc o conferință de presă, ce a fost planificată sâmbătă de la ora 11:00, la . Ronaldinho Gaúcho, Wesley Sneijder, Adrian Mutu, Cosmin Contra, Patrick Ciorcilă (co-fondator Sports Festival și director Transylvania Open) vor participa la această conferință. Restul jucătorilor incluși în meciul Ronaldinho & Friends vor fi prezenți în sală, dar nu vor da declarații.

Biletele au fost epuizate cu câteva luni în urmă

BT Arena, locația unde va avea loc celebrul meci dintre echipa lui Ronaldinho și cea a României, are o capacitate de 9.000 de locuri, iar toate biletele puse în vânzare de organizatori au fost epuizate cu câteva luni în urmă.

„Este un vis împlinit aducerea lui Ronaldinho la Sports Festival. Sunt mândru că avem la Cluj-Napoca asemenea legende, la cel mai mare eveniment multi-sportiv din România. Să îl vezi live, în fața ochilor, pe cel care ne-a vrăjit cu jocul său spectaculos este cu siguranță o experiență care nu se compară cu a-l urmări în social media sau la TV.

Va fi un show fotbalistic cum nu s-a mai văzut până acum! Se va juca într-un sistem de 5+1, în fiecare echipă, iar numele care vor urma vor fi de asemenea extrem de mari. BTarena este locul în care an de an am organizat evenimente sportive memorabile și tinde să devină un spațiu al amintirilor de neuitat pentru fanii sportului. Demonstrativul din 2025 promite să le întreacă pe toate.

Cu siguranță, va fi cel mai mare eveniment sportiv pe care l-am organizat până acum, unul care va inspira și va rămâne în sufletul fiecărui fan prezent în sală, în 14 iunie”, spunea Patrick Ciorcilă (co-fondator Sports Festival și director Transylvania Open).

Programul complet de la Sport Festival