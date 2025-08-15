Începe nebunia Premier League! Marile favorite la titlu, când se joacă derby-urile, cele mai tari transferuri și cum pot fi urmărite meciurile în România

Premier League se pregătește să deschidă porțile sezonului 2025-2026. FANATIK ți-a pregătit o amplă analiză a tot ceea ce înseamnă noua ediție a celui mai puternic campionat de fotbal din lume.

Sezonul 2025-2026 de Premier League debutează pe 15 august

Câteva ore ne mai despart de primul meci din sezonul 2025-2026 de Premier League. Liverpool, campioana de anul trecut, primește vizita lui Bournemouth vineri, 15 august, de la ora 22:00.

Se anunță o luptă pe viață și pe moarte pentru titlul de campioană. Iar lupta ar putea să se ducă în patru până la final, în etapa 38, programată pe 24 mai 2026. Cine va ridica trofeul? Cine a făcut cele mai tari transferuri? Când se joacă derby-urile? Unde și cum poți să vezi meciurile din Premier League? Care sunt cele mai tari cote la pariuri antepost? Află răspunsurile tuturor acestor întrebări în rândurile de mai jos.

Sistemul de desfășurare al Premier League, sezonul 2025-2026

Premier League nu se dezice de sistemul clasic, tur-retur, fără play-off și play-out. Astfel cele 20 de formații înscrise la start vor juca timp de 38 de etape una contra celeilalte de două ori.

Cele 20 de echipe din Premier League sunt, în ordine alfabetică: Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leeds, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest, Sunderland, Tottenham, West Ham, Wolverhampton (Wolves). Dintre acestea, Leeds, Burnley și Sunderland sunt nou-promovatele.

Primele patru clasate vor merge în sezonul viitor de Champions League. Iar câștigătoarele celor două cupe au și ele un loc european asigurat. Cine ia Cupa Angliei merge în Europa League, iar învingătoarea din Cupa Ligii va evolua în Conference League. Cea mai bine clasată formație din campionat care nu are locul european asigurat prin intermediul cupelor va juca și ea în Europa League.

În partea de jos a clasamentului, lucrurile sunt clare. Ultimele 3 echipe vor retrograda în Championship.

Reprezentante Premier League în Europa 2025 – 2026

În sezonul 2025-2026, Premier League va avea nu mai puțin de 9 reprezentante în cupele europene.

Liverpool, Arsenal, Manchester City și Chelsea s-au calificat în Champions League, grație locului din campionat (top 4). Newcastle, locul 5, a prins și ea un loc în Liga Campionilor datorită coeficientului de țară, fiind cea de cincea reprezentantă a Angliei. Iar Tottenham va fi juca și ea în Champions League, pentru că este câștigătoarea Europa League.

Aston Villa și Nottingham Forest, ocupantele locurilor 6 și 7 la finalul sezonului precedent, sunt calificate în Europa League, în timp ce Crystal Palace va juca în Conference, grație victorie cu 1-0 în fața lui Manchester City în finala Cupei Angliei.

Trebuie precizat că Palace ar fi trebuit să evolueze în Europa League și Nottingham în Conference, dar UEFA făcut rocada între cele două, întrucât londonezii și Lyon aveau același propietar, iar regulamentul nu permite ca două echipe cu aceeași conducere să evolueze în aceeași competiție. Crystal Palace a făcut apel la TAS, dar decizia UEFA a rămas în vigoare.

Când se joacă Premier League

Sezonul 2025-2026 de Premier League debutează vineri, 15 august, de la ora 22:00, cu meciul dintre campioana en-titre Liverpool și Bournemouth.

Una dintre cele mai așteptate etape de campionat va fi etapa 18, etapa de Boxing Day, care se joacă în a doua și a treia zi de Crăciun – o tradiție foarte importantă în fotbalul englez. Premier League nu ia pauză nici în preajma Anului Nou, când se va juca etapă intermediară imediat înainte finalului lui 2025 și, apoi, etapa 20, în primele zile ale lui 2026.

Campionatul se termină pe 24 mai 2026 și, sperăm, ca noua campioană să se decidă atunci, în ultima rundă.

Când se joacă derby-urile sezonului 2025-2026 în Premier League

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea și Manchester United promit supermeciuri în noul sezon de Premier League. Iar derby-urile vor ține toți iubitorii fotbalului englez cu sufletul la gură. Iată când se joacă meciurile cele mai tari:

Etapa 1 (duminică, 17 august, ora 18:30): Manchester United – Arsenal

Etapa 3 (duminică, 31 august, ora 18:30): Liverpool – Arsenal

Etapa 4 (duminică, 14 septembrie, ora 18:30): Manchester City – Manchester United

Etapa 5 (sâmbătă, 20 septembrie, ora 19:30): Manchester United – Chelsea

Etapa 5 (duminică, 21 septembrie, ora 18:30): Arsenal – Manchester City

Etapa 7 (sâmbătă, 4 octombrie): Chelsea – Liverpool

Etapa 8 (sâmbătă, 18 octombrie): Liverpool – Manchester United

Etapa 11 (sâmbătă, 8 noiembrie): Manchester City – Liverpool

Etapa 13 (sâmbătă, 29 noiembrie): Chelsea – Arsenal

Etapa 20 (sâmbătă, 3 ianuarie 2026): Manchester City – Chelsea

Etapa 21 (miercuri, 7 ianuarie): Arsenal – Liverpool

Etapa 22 (sâmbătă, 17 ianuarie): Manchester United – Manchester City

Etapa 23 (sâmbătă, 24 ianuarie): Arsenal – Manchester United

Etapa 25 (sâmbătă, 7 februarie): Liverpool – Manchester City

Etapa 28 (sâmbătă, 28 februarie): Arsenal – Chelsea

Etapa 32 (sâmbătă, 11 aprilie): Chelsea – Manchester City

Etapa 33 (sâmbătă, 18 aprilie): Chelsea – Manchester United

Etapa 33 (sâmbătă, 18 aprilie): Manchester City – Arsenal

Etapa 35 (sâmbătă, 2 mai): Manchester United – Liverpool

Etapa 36 (sâmbătă, 9 mai): Liverpool – Chelsea

Marile favorite la câștigarea Premier League. Cine poate încurca granzii din Anglia

Liverpool, Arsenal și Manchester City, formațiile care au ocupat podiumul în ultimele două sezoane de Premier League, sunt cotate și acum drept favorite la câștigarea marelui trofeu.

Din urmă vin, însă, echipe care pot oricând să răstoarne calculele hârtiei. Chelsea, încoronată campioană mondială în această vară, după o finală în care a spulberat PSG cu 3-0, e „best of the rest”. Londonezii au investit masiv încă din pandemie, iar sita a cernut. Cei care au confirmat au rămas, ceilalți au fost lăsați să plece. Enzo Maresca are acum un lot numeros și valoros, cu care poate ataca Premier League.

Manchester United și Tottenham au fost deziluziile sezonului precedent, terminând în ultima treime a clasamentului. Acum, trebuie să recâștige încrederea fanilor și vor da totul pentru o clasare cât mai aproape de vârf. „Diavolii” nu s-au calificat în cupele europene și se pot concentra 100% pe Premier League, spre deosebire de adversarele lor.

Nu în ultimul rând, Newcastle și Aston Villa vor încerca să se strecoare măcar pe podium. Ambele formații au terminat în top 7 ultimele trei ediții de Premier League și sunt semne că pot să fie chiar mai sus.

Liverpool își poate apăra titlul din sezonul trecut

Arne Slot a reușit ceea ce puțini credeau posibil: să ia titlul din primul sezon. Batavul adus după plecarea lui Jurgen Klopp a avut o misiune extrem de grea. Și totuși, s-a achitat perfect de sarcini. Însă, specialiștii se întreabă dacă succesul de anul trecut este meritul lui Arne Slot sau e ultima zvâcnire a proiectului construit de Jurgen Klopp.

Iar răspunsul la această întrebare ar putea veni în noul sezon de Premier League. Lotul a suferit destule schimbări. Trent Alexander-Arnold a plecat la Real Madrid, Luis Diaz va juca pentru Bayern, iar Darwin Nunez a luat calea Arabiei Saudite la Al Hilal.

În locul celor trei, a venit „divizia Bundesliga”: Florian Wirtz și Jeremie Frimpong de la Bayer Leverkusen și Hugo Ekitike de la Frankfurt. Schimbare post pe post, cum ar spune comentatorii de fotbal. Ba mai mult, au sosit georgianul Giorgi Mamardashvili de la Valencia (a fost cumpărat vara trecută, dar a mai rămas un sezon în Spania sub formă de împrumut), portarul care a impresionat pe toată lumea la Euro 2024, și fundașul stânga maghiar Milos Kerkez de la Bournemouth. Ambii pot fi soluții reale pentru primul 11.

Arsenal, vicecampioana ultimelor trei sezoane de Premier League

Mikel Arteta a preluat-o pe Arsenal la jumătatea sezonului 2019-2020 și a reușit să o ridice în clasament în fiecare an. Dar, de trei ediții, s-a blocat pe locul secund.

„Tunarii” au bifat, la rândul lor, niște mutări excelente în poziții-cheie. Zubimendi și Norgaard au venit pentru „număr 6”, în locul plecaților Jorginho și Thomas Partey, Mosquera de la Valencia și Madueke de la Chelsea oferă opțiuni în centrul defensivei și pe flancuri în ofensivă.

Dar cel mai important atu al lui Arteta în noul sezon poate fi Viktor Gyokeres, atacantul cu 54 de goluri în 52 de meciuri pentru Sporting anul trecut. Suedezul a fost depășit doar Mbappe în cursa pentru „Gheata de Aur”. Starul de la Real Madrid a avut 62 de puncte (31 de goluri), în timp ce Gyokeres a adunat 58,5 puncte (39 de goluri). Practic, coeficientul La Liga i-a luat trofeul lui Gyokeres, care a marcat mai mult decat Mbappe, dar golurile lui s-au inmultit cu 1,5, în timp ce francezul a beneficiat de dublare.

Manchester City se restartează

Niciodată nu a pierdut Pep Guardiola două campionate la rând. Iar anul trecut a terminat Premier League pe locul 3. Statistica spune, deci, că ar trebui să se impună anul acesta. Nu e imposibil, dar nu va fi nici ușor!

Manchester City l-a lăsat să plece pe „dirijorul” Kevin de Bruyne (34 de ani) la Napoli. Iar în locul său a fost adus „sânge proaspăt”: Rayan Cherki, talentatul francez de doar 21 de ani. Și tot în compartimentul median vine și Tijjani Reijnders, olandezul de 27 de ani care a impresionat la AC Milan.

Un alt nume nou în lotul „cetățenilor” este Rayan Ait-Nouri, fundaș stânga de meserie. În ultimii ani, Pe Guardiola l-a folosit acolo pe Gvardiol, la bază fundaș central. Se pare că până și antrenorul lui City e dispus să renunțe la improvizațiile sale celebre.

Chelsea, campioana mondială cotată în afara podiumului

Printre pretendentele la titlu în Anglia se numără și Chelsea, deși specialiștii îi „rezervă” locul 4. Londonezii au luat Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor în sezonul trecut și au prins gustul trofeelor.

Enzo Maresca pare să fi găsit formula ideală într-un lot foarte stufos, întărit permanent în ultimii ani. Principalele nume noi de la Chelsea sunt Joao Pedro, ex-Brighton, și Liam Delap, ex-Ipswich, aduși să rezolve atacul, acolo unde Nicolas Jackson s-a „remarcat” cu o sumedenie de ratări din poziții excelente.

Manchester United are avantajul de a nu juca în Europa

Manchester United a terminat sezonul trecut pe locul 15. Iar finala de Europa League pierdută cu Tottenham a confirmat faptul că „diavolii” nu vor juca în Europa în sezonul 2025-2026.

O umilință istorică, ar spune unii, dar, în final, un aspect care s-ar putea dovedi benefic pe plan intern. Fără meciuri la jumătatea săptămânii, fără deplasări lungi prin toate colțurile continentului, Manchester United se poate dedica 100% Premier League.

Ruben Amorim a avut deja o jumătate de sezon să se familiarizeze cu echipa și campionatul. Portughezul își poate pune acum ideile în aplicare. Benjamin Sesko, Matheus Cunha și Bryan Mbeumo sunt numele noi din lot, toți trei jucători de profil ofensiv.

De altfel, atacul a fost una dintre cele mai mari probleme ale lui Manchester United în sezonul precedent. „Diavolii” au marcat doar 44 de goluri în 38 de etape. Singurele formații care au înscris mai puțin au fost cele trei retrogradare, Leicester, Ipswich și Southampton, plus Everton.

Cele mai importante transferuri din Premier League pentru sezonul 2025 – 2026

A fost o vară cu adevărat fierbinte pe piața transferurilor. Iar Premier League 2025-2026 va beneficia de o pleiadă de noi nume importante. Am amintit mai sus câteva dintre mutările făcute de candidatele la titlu, acum e momentul să analizăm și sumele cheltuite.

Cifrele seci, publicate de Transfermarkt, spun așa: 275 de jucători cumpărați, 206 vânduți. Total cheltuieli: 2,43 miliarde de euro. Total încasări: 1,33 miliarde de euro. Diferență: 1,1 miliarde de euro. Pe minus!

Liverpool, cel mai scump transfer al verii

Conform sursei citate, Livepool a cheltuit 328,68 milioane de euro în această vară. De departe, cel mai scump transfer a fost cel al lui Florian Wirtz, adus de la Leverkusen pe 125 de milioane. Și tot de la „farmaciști” a venit și Frimpong, pe 40 de milioane. Ekitike (Frankfurt) și Kerkez (Bournemouth) i-au costat pe cormorani alte aproximativ 125 de milioane de euro.

La capitolul plecări, Luis Diaz (Bayern, 70 de milioane) și Darwin Nunez (Al Hilal, 53 de milioane) au fost principalele surse de venit. Bani importanți s-au mai luat pe Quansah, plecat la Leverkusen contra sumei de 35 de milioane. Cea mai importantă pierdere pentru Liverpool a fost Trent Alexander-Arnold, ajuns la Real Madrid pe 10 milioane, în condițiile în care fundașul dreapta valorează 75 de milioane.

Armin Pecsi, portar venit de la Academia Puskas, Kelleher plecat la Brentford, Morton plecat la Lyon și Nat Philips plecat la West Brom au modificat și ei balanța financiară. Per total, Liverpool a înregistrat o pierdere de 132,38 milioane de euro.

Sosiri:

Florian Wirtz (mijlocas ofensiv, 22 de ani, Leverkusen, cota de piata 140 milioane) – 125 milioane de euro

(mijlocas ofensiv, 22 de ani, Leverkusen, cota de piata 140 milioane) – Hugo Ekitiké (atancant, 23 de ani, Frankfurt, cotat la 75 de milioane) – 80 milioane de euro

(atancant, 23 de ani, Frankfurt, cotat la 75 de milioane) – Milos Kerkez (fundas stanga, 21de ani, Bournemouth, cotat la 45 de milioane) – 9 milioane de euro

(fundas stanga, 21de ani, Bournemouth, cotat la 45 de milioane) – Jeremie Frimpong (fundas dreapta, 24 de ani, Leverkusen, cotat la 50 de milioane) – 40 de milioane de euro

(fundas dreapta, 24 de ani, Leverkusen, cotat la 50 de milioane) – Giovanni Leoni (fundaș, 18 ani, Parma, cotat la 18 milioane) – 35 de milioane de euro

Plecări:

Luis Diaz (aripă stânga, 28 de ani, Bayern, cotat la 70 de milioane) – 70 de milioane de euro

(aripă stânga, 28 de ani, Bayern, cotat la 70 de milioane) – Darwin Nunez (atacant central, 26 de ani, Al Hilal, cotat la 45 de milioane) – 53 de milioane de euro

(atacant central, 26 de ani, Al Hilal, cotat la 45 de milioane) – Jarell Quansah (fundas central, 22 de ani, Leverkusen, cotat la 20 de milioane) – 35 de milioane de euro

(fundas central, 22 de ani, Leverkusen, cotat la 20 de milioane) – Trent Alexander-Arnold (fundaș dreapta, 26 de ani, Real Madrid, cotat la 75 de milioane) – 10 de milioane de euro

Arsenal și-a adus atacant

Mikel Arteta și-a întărit echipa în punctele-cheie. Și-a luat un vârf care chiar marchează, pe Gyokeres de la Sporting, și a acoperit zona din fața apărării, unde apar Zubimendi și Norgaard în locul plecaților Jorginho și Thomas Partey. Pentru întărirea lotului, Arsenal a cumpărat și de la rivali. I-a luat pe Madueke și Kepa de la Chelsea.

Însă mișcările din această vară au adus o gaură importantă în bugetul „tunarilor”, care au cheltuit 224 de milioane de euro pe transferuri și au încasat doar 8! Așadar, sunt pe minus, cu 216 milioane de euro.

Sosiri:

Martin Zubimendi (mijlocaș defensiv, 26 de ani, Real Sociedad, cotat la 60 de milioane) – 70 de milioane de euro

(mijlocaș defensiv, 26 de ani, Real Sociedad, cotat la 60 de milioane) – Viktor Gyökeres (atacant central, 27 de ani, Sporting, cotat la 75 de milioane) – 65,8 milioane de euro

(atacant central, 27 de ani, Sporting, cotat la 75 de milioane) – Noni Madueke (aripă dreapta, 23 de ani, Chelsea, cotat la 40 de milioane) – 56 de milioane de euro

(aripă dreapta, 23 de ani, Chelsea, cotat la 40 de milioane) – Cristhian Mosquera (fundaș central, 21 de ani, Valencia, cotat la 30 de milioane) – 15 milioane de euro

(fundaș central, 21 de ani, Valencia, cotat la 30 de milioane) – Christian Nørgaard (mijlocaș defensiv, 31 de ani, Brentford, cotat la 11 milioane) – 11,milioane de euro

(mijlocaș defensiv, 31 de ani, Brentford, cotat la 11 milioane) – Kepa Arrizabalaga (portar, 30 de ani, Chelsea, cotat la 10 milioane) – 5,8 milioane de euro

Plecări:

Nuno Tavares (fundaș stânga, 25 de ani, Lazio, cotat la 25 de milioane) – 5 milioane de euro

(fundaș stânga, 25 de ani, Lazio, cotat la 25 de milioane) – Marquinhos (aripă dreapta, 22 de ani, Cruzeiro, cotat la 5,5 milioane) – 3 milioane de euro

(aripă dreapta, 22 de ani, Cruzeiro, cotat la 5,5 milioane) – Jorginho (mijlocaș defensiv, 33 de ani, Flamengo, cotat la 6 milioane) – liber de contract

(mijlocaș defensiv, 33 de ani, Flamengo, cotat la 6 milioane) – Thomas Partey (mijlocaș defensiv, 32 de ani, Villarreal, cotat la 14 milioane de euro) – liber de contract

(mijlocaș defensiv, 32 de ani, Villarreal, cotat la 14 milioane de euro) – Kieran Tierney (fundaș stânga, 28 de ani, Celtic, cotat la 9 milioane) – liber de contract

(fundaș stânga, 28 de ani, Celtic, cotat la 9 milioane) – Takehiro Tomiyasu (fundaș dreapta, 26 de ani, FĂRĂ CLUB, cotat la 18 milioane) – liber de contract

(fundaș dreapta, 26 de ani, FĂRĂ CLUB, cotat la 18 milioane) – Raheem Sterling (aripă dreapta, 30 de ani, Chelsea, cotat la 10 milioane) – împrumut expirat

Manchester City întinerește lotul

Pep Guardiola nu a făcut mari modificări la nivel de lot. Veteranii Kevin de Bruyne (34 de ani) și Kyle Walker (35 de ani) sunt numele importante care au părăsit definitiv echipa, iar Jack Grealish a fost împrumutat la Everton. În timp ce Yan Couto și Maximo Perrone au fost cumpărați definitiv de Borussia Dortmund și Como, după ce au fost împrumutați anul trecut.

La capitolul veniri, însă, s-au plătit bani serioși. Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri sunt cei care au costat cel mai mult. Per total, Manchester City a vândut de 38,8 de milioane de euro și a cumpărat de 176,9 milioane de euro. Adică o pierdere de 138,1 milioane de euro în această fereastră de transferuri.

Sosiri:

Tijjani Reijnders (mijlocaș central, 26 de ani, AC Milan, cotat la 50 de milioane) – 55 de milioane de euro

(mijlocaș central, 26 de ani, AC Milan, cotat la 50 de milioane) – Rayan Aït-Nouri (fundaș stânga, 24 de ani, Wolves, cotat la 35 de milioane) – 36,8 milioane de euro

(fundaș stânga, 24 de ani, Wolves, cotat la 35 de milioane) – Rayan Cherki (aripă dreapta, 21 de ani, Lyon, cotat la 45 de milioane) – 36,5 milioane de euro

(aripă dreapta, 21 de ani, Lyon, cotat la 45 de milioane) – James Trafford (portar, 22 de ani, Burnley, cotat la 22 de milioane) – 31,20 milioane de euro

Plecări:

Kevin De Bruyne (mijlocaș ofensiv, 34 de ani, Napoli, cotat la 20 de milioane) – liber de contract

(mijlocaș ofensiv, 34 de ani, Napoli, cotat la 20 de milioane) – Kyle Walker (fundaș dreapta, 35 de ani, Burnley, cotat la 4 milioane) – 5,8 milioane de euro

(fundaș dreapta, 35 de ani, Burnley, cotat la 4 milioane) – Jack Grealish (aripă stânga, 29 de ani, Everton, cotat la 28 de milioane) – împrumut

(aripă stânga, 29 de ani, Everton, cotat la 28 de milioane) – Vitor Reis (fundaș central, 19 ani, Girona, cotat la 30 milioane) – împrumut

Chelsea, cel mai mare rulaj de jucători

Chelsea continuă politica de transferuri din ultimii ani. Cumpără mult, de obicei jucători tineri, și vinde la fel de mult. Rulaj echipei din Londra depășește majoritatea rivalelor.

„Albaștrii” n-ar trebui să aibă probleme cu fair-play-ul financiar. Doar în această vară, au cumpărat de 280 de milioane, dar au vândut de 232 de milioane. Sunt pe minus, la fel ca toate echipele care luptă la titlu, dar cu doar 48 de milioane.

Sosiri:

Joao Pedro (atacant, 23 de ani, Brighton, cotat la 50 de milioane) – 63,7 milioane de euro

(atacant, 23 de ani, Brighton, cotat la 50 de milioane) – Jamie Gittens (aripă stâga, 20 de ani, Dortmund, cotat la 50 de milioane) – 56 de milioane de euro

(aripă stâga, 20 de ani, Dortmund, cotat la 50 de milioane) – Jorrel Hato (fundaș stânga, 19 ani, Ajax, cotat la 35 de milioane) – 44,18 milioane de euro

(fundaș stânga, 19 ani, Ajax, cotat la 35 de milioane) – Liam Delap (atacant, 22 de ani, Ipswich, cotat la 40 de milioane) – 35,5 milioane de euro

(atacant, 22 de ani, Ipswich, cotat la 40 de milioane) – Estevao (aripă dreapta, 18 ani, Palmeiras, cotat la 60 de milioane) – 34 de milioane de euro

(aripă dreapta, 18 ani, Palmeiras, cotat la 60 de milioane) – Dario Essugo (mijlocaș defensiv, 20 de ani, Sporting, cotat la 20 milioane) – 22,27 milioane de euro

(mijlocaș defensiv, 20 de ani, Sporting, cotat la 20 milioane) – Mamadou Sarr (fundaș central, 19 ani, Strasbourg, cotat la 20 de milioane) – 14 milioane de euro

Plecări:

Noni Madueke (aripă dreapta, 23 de ani, Arsenal, cotat la 40 de milioane) – 56 de milioane de euro

(aripă dreapta, 23 de ani, Arsenal, cotat la 40 de milioane) – Joao Felix (atacant, 25 de ani, Al Nassr, cotat la 20 de milioane) – 30 de milioane de euro

(atacant, 25 de ani, Al Nassr, cotat la 20 de milioane) – Djordje Petrovic (portar, 25 de ani, Bournemouth, cotat la 20 de milioane) – 28,9 milioane de euro

(portar, 25 de ani, Bournemouth, cotat la 20 de milioane) – Lesley Ugochukwu (mijlocaș defensiv, 21 de ani, Burnley, cotat la 18 milioane) – 28,70 milioane de euro

(mijlocaș defensiv, 21 de ani, Burnley, cotat la 18 milioane) – Kiernan Dewsbury-Hall (mijlocaș central, 26 de ani, Everton, cotat la 20 de milioane) – 28,65 milioane de euro

(mijlocaș central, 26 de ani, Everton, cotat la 20 de milioane) – Armando Broja (atacant, 23 de ani, Burnley, cotat la 12 milioane) – 23 de milioane de euro

(atacant, 23 de ani, Burnley, cotat la 12 milioane) – Mathis Amougou (mijlocaș central, 19 ani, Strasbourg, cotat la 10 milioane) – 14,50 milioane de euro

(mijlocaș central, 19 ani, Strasbourg, cotat la 10 milioane) – Bashir Humphreys (fundaș stânga, 22 de ani, Burnley, cotat la 7 milioane) – 14 milioane de euro

(fundaș stânga, 22 de ani, Burnley, cotat la 7 milioane) – Kepa Arrizabalaga (portar, 30 de ani, Arsenal, cotat la 10 milioane) – 5,8 milioane de euro

Manchester United a spart banca

Manchester United este singurul club din cele 5 canditate la titlu care nu a vândut nimic în această vară. A plecat Rashford la Barcelona, dar ca împrumut. Iar veteranii Lindelof și Eriksen și-au terminat contractele, în timp ce Johnnie Evans s-a retras definitiv.

În schimb, „diavolii” a băgat mâna adânc în buzunar și au plătit peste 200 de milioane de euro pentru trei jucători.

Sosiri:

Benjamin Sesko (atacant, 22 de ani, Leipzig, cotat la 70 de milioane) – 76,5 milioane de euro

(atacant, 22 de ani, Leipzig, cotat la 70 de milioane) – Bryan Mbeumo (aripă dreapta, 25 de ani, Brentford, cotat la 55 de milioane) – 75 de milioane de euro

(aripă dreapta, 25 de ani, Brentford, cotat la 55 de milioane) – Matheus Cunha (atacant, 26 de ani, Wolves, cotat la 60 de milioane) – 74,2 milioane de euro

Plecări:

Marcus Rashford (aripă stânga, 27 de ani, Barcelona, cotat la 50 de milioane) – împrumut

(aripă stânga, 27 de ani, Barcelona, cotat la 50 de milioane) – Victor Lindelöf (fundaș central, 30 de ani, FĂRĂ CLUB, cotat la 8 milioane) – liber de contract

(fundaș central, 30 de ani, FĂRĂ CLUB, cotat la 8 milioane) – Christian Eriksen (mijlocaș central, 33 de ani, FĂRĂ CLUB, cotat la 4 milioane) – liber de contract

(mijlocaș central, 33 de ani, FĂRĂ CLUB, cotat la 4 milioane) – Jonny Evans (fundaș central, 37 de ani, FĂRĂ CLUB, cotat la 1 milion) – retras

Români în Premier League, sezonul 2025-2026

Din păcate, fotbaliștii români nu sunt la mare căutare în fotbalul englez. În Premier League, pentru sezonul 2025-2026, singurul nostru reprezentant rămâne Radu Drăgușin, fundașul central de la Tottenham.

„Dragonul” n-a făcut parte din lotul lui , după 2-2 în timpul regulamentar și 3-4 la loviturile de departajare.

Cine transmite la TV în România Premier League 2025 – 2026

Vestea proastă pentru toți iubitorii de Premier League din România este că NU se va vedea la tv. Cei care doresc să urmărească meciurile din cel mai tare campionat național de fotbal din lume vor fi nevoiți să se aboneze la Voyo.

Platforma de streaming a celor de la PRO TV a cumpărat drepturile de difuzare și a anunțat deja că vor oferi meciurile din sezonul 2025-2026 de Premier League exclusiv online. Veste și mai proastă pentru telespectatori este că drepturile au fost achiziționate pentru trei sezoane, adică până în 2028.

Cum poți viziona Voyo

Voyo este o platformă de streaming pe bază de abonament. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să plătești lună de lună o anumită sumă pentru a putea vedea Premier League pe internet.

Odată ce ai cont Voyo, însă, vei putea urmări campionatul englez pe orice dispozitiv legat la internet, telefon mobil, tabletă, laptop sau smart tv.

Abonamente Voyo, prețuri oficiale

Pe site-ul oficial Voyo, se precizează că prețul unui abonament contractat direct este de 4,84 euro lunar, cu TVA inclus. Există și oferte speciale: 2+1 și 8+4. Mai exact, pachetul 2+1 presupune un abonament de 3 luni, la prețul de două, adică 9,68 euro. Similar pentru cel 8+4, 38,72 de euro pentru un an întreg, cu discount de 33%.

Mai mult, abonamentul se activează pe o perioadă de 30 de zile, cu plată recurentă. Ceea ce înseamnă că pentru luna următoare, plata se va factura automat, până când utilizatorul alege să dezactiveze serviciul.

Cum poți vedea Premier League live stream online. Ghid complet pentru live streaming

Cum la tv nu se va vedea Premier League în sezonul 2025-2026, rămâne doar varianta live stream. Singura variantă legală este aceea de a urmări campionatul englez pe Voyo.

Însă, de multe ori, microbiștii au preferat variantele gratuite pe care le găsesc pe diverse site-uri. Dincolo de riscurile la care se expun online, ca de exemplu viruși, trebuie spus că această metodă este ilegală.

și să se uite la meciuri gratis și când a fost vorba despre alte partide transmise exclusiv online. A fost cazul duelului Shkendija – FCSB. Dar PRO TV a luat măsuri rapide și a reușit să determine închiderea streamurilor ilegale.

Mai mult, PRO TV a dat în judecată „pirații” de la LASK Linz – FCSB, alt meci transmis exclusiv online pe Voyo. A fost un .

Cu ce suma s-au vândut drepturile tv pentru Premier League în Anglia

Cel mai puternic campionat de fotbal din lume este și cel mai scump, când vine vorba de drepturi de televizare. Dacă în România, Voyo a plătit 30 de milioane de euro pentru următoarele trei sezoane, în Marea Britanie costurile sunt imense!

Trei televiziuni au achiziționat drepturi de transmisie, iar suma plătită de acestea este de 6,75 milioane de lire sterline, adică peste 7,82 miliarde de euro, pentru următorii patru ani.

Cine deține drepturile tv pentru Premier League în Anglia

Cele trei televiziuni care au cumpărat drepturile de televizare sunt Sky Sports, TNT Sports și BBC Sport.

Sky Sports a achiziționat pachetele B, C, D și E, care îi asigură un număr de minimum 215 partide de-a lungul fiecărui sezon, inclusiv toate partidele din ultima etapă.

TNT Sports a luat pachetul A, care include 52 de meciuri în fiecare dintre cele patru sezoane. Iar BBC Sport va avea dreptul să transmită rezumatele.

Câți bani primește fiecare echipă

Ținând cont de sumele pe care le încasează Premier League pentru drepturile tv, nu e de mirare că și cluburile primesc foarte mulți bani. Premier League a publicat aceste valori pentru sezonul recent încheiat.

Fiecare club primește o sumă ce depinde de mai mulți factori, printre care numărul de partide televizate pe care le-a jucat sau poziția ocupată la final de sezon. Există mai multe categorii de încasări, unele egale pentru toate cluburile, altele bazate pe performanțe.

Astfel fiecare echipa a încasat în sezonul trecut câte 29,8 milioane de lire sterline (34,5 milioane de euro) cota egală din drepturile interne, 59,2 milioane de lire (68,6 milioane de euro) cotă egală din drepturile internaționale și 7,9 milioane de lire (9,155 milioane de euro) cotă egală din drepturi comerciale. În total, 96,9 milioane de lire sterline (112,29 milioane de euro).

La această suma s-au adăugat meritele sportive, astfel că Liverpool a ajuns să încaseze 174,9 milioane de lire sterline (202,67 milioane euro), iar Southampton a primit cel mai puțin, 109,2 milioane de lire sterline (126,54 milioane de euro).

Cote pariuri Premier League, pronosticuri

Se anunță un sezon de foc în Premier League cu o luptă la titlu în care ar putea să fie implicate chiar patru echipe, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Liverpool este principala favorită la trofeu, cu o cotă de 2,80, urmată de Arsenal (3,30), Manchester City (4,40) și Chelsea (8,00).

Dar pariuri antepost profitabile se pot dovedi și cele legate de clasarea în top 4. Spre exemplu, cine pariază pe Chelsea că nu va termina sezonul 2025-2026 mai jos de locul 4 prinde o cotă de 1,55. Iar Manchester United (1,75) și Newcastle (1,80) pot să vină cu banii dacă se clasează în primele 6.

Pentru titlul de golgheter, Erling Haaland este mare favorit, cu o cotă de 2,25, urmat de Mohamed Salah cu 5,50 și Alexander Isak cu 7,50.

Oferta de pariuri antepost este extrem de variată și oricine poate găsi opțiunea potrivită pentru el. Tottenham și Manchester United, marile dezamăgiri ale sezonului trecut, au cote de 4,00, respectiv 5,00, să termine campionatul în a doua jumătate a clasamentului.

Iar Sunderland (1,30) și Burnley (1,35) sunt principalele candidate la retrogradare în acest an.

