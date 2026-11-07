Începe o nouă eră pentru Portugalia! Cine preia banderola de la Ronaldo

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Portugalia începe un nou capitol după retragerea lui Cristiano Ronaldo de la echipa națională. După 23 de ani în care CR7 a fost marele simbol al primei reprezentative, banderola de căpitan va ajunge pe brațul lui Bernardo Silva, fotbalistul lui Real Madrid. Criteriul prin care a fost desemnat noul lider al lusitanilor a fost unul simplu. Selecționerul Jorge Jesus l-a ales pe omul din actualul lot cu cele mai multe apariții în tricoul lusitanilor.

Bernardo Silva, noul lider al Portugaliei după retragerea lui Cristiano Ronaldo!

Bernardo Silva este cel care va prelua responsabilitatea de căpitan al Portugaliei după retragerea lui . Jorge Jesus a confirmat schimbarea la conferința de presă în care a prezentat lotul pentru următoarele partide din Liga Națiunilor.

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Selecționerul a explicat că alegerea căpitanului a fost făcută în funcție de numărul de selecții la echipa națională. Cu 115 apariții pentru Portugalia, Bernardo Silva este primul în această ierarhie dintre jucătorii rămași în lot. De asemenea, mijlocașul lui Real Madrid are în spate o experiență importantă la nivel internațional și va fi principalul responsabil de conducerea vestiarului.

„Bernardo este un jucător cu multă experiență și calitate, care traversează o perioadă foarte bună la Real Madrid. Este titular la una dintre cele mai bune echipe din lume”, a explicat Jorge Jesus. În ierarhia liderilor reprezentativei se mai află Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves și Bruno Fernandes.

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©️🇵🇹 Bernardo Silva will be the new captain of the Portuguese national team after Cristiano Ronaldo. https://t.co/skHh7yNVWh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Lotul convocat de Jorge Jesus pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor! Șapte noutăți în naționala Portugaliei

Jorge Jesus a anunțat o listă de 28 de jucători pentru ultimele două partide din grupa Ligii Națiunilor, împotriva Danemarcei și Țării Galilor. Este prima convocare după și include șapte noutăți față de selecția precedentă.

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Portari: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Fundași: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Nuno Tavares.

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Mijlocași: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Atacanți: Pedro Neto, Rodrigo Mora, Francisco Trincao, Rafael Leao, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Felix, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela.

Printre cele mai interesante noutăți se numără Alberto Costa și Gustavo Varela, aflați la prima convocare la prima reprezentativă. Revin, de asemenea, Antonio Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Rodrigo Mora și Geovany Quenda. În schimb, Francisco Conceiçao este suspendat, Nuno Mendes are probleme medicale, iar Gonçalo Inacio nu a fost inclus din motive tehnice.

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Portugalia va întâlni Danemarca pe 14 noiembrie, la Braga, iar trei zile mai târziu va juca împotriva Țării Galilor, la Cardiff. Reprezentativa lui Jorge Jesus și-a asigurat deja calificarea în sferturile de finală, dar mai are nevoie de un punct pentru a-și garanta primul loc în grupă.