Începe postul Adormirii Maicii Domnului. În ce zi este singura dezlegare la pește

Începe postul Adormirii Maicii Domnului. De pe 1 august și până pe 15 august, zi în care este prăznuită una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, credincioșii vor posti și se vor ruga pentru iertarea păcatelor.

Începe postul Adormirii Maicii Domnului

Cele două săptămâni de post fac parte din cele patru mari posturi de peste an și are o importantă semnificație spirituală. Credincioșii sunt îndemnați să se dedice rugăciunii, pocăinței și curățirii sufletești. Noutatea acestui an este faptul că postul Adormirii Maicii Domnului începe într-o zi de vineri și se și termină într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă că se prelungește cu o zi.

De asemenea, enoriașii sunt îndemnați de cutumele bisericești și să urmeze o alimentație simplă, bazată pe legume, fructe, cereale și leguminoase. Uleiul și vinul sunt permise doar în zilele de sâmbătă și duminică sau în zilele cu dezlegare.

Vorbind despre dezlegări, singura zi în care enoriașii vor avea voie să mănânce pește doar pe 6 august, când se sărbătorește Schimbarea la Față a Domnului, o altă sărbătoare importantă în calendarul ortodox.

Obiceiuri și tradiții de Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită pe 15 august, este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, semn că este o sărbătoare împărătească, cu participare la Sfânta Liturghie. Potrivit tradiției, în această zi nu se lucrează, iar credincioșii aduc la biserică flori și fructe de sezon pentru a fi binecuvântate.

Deși s-ar crede că Adormirea Maicii Domnului semnifică „moartea”, semnificația reală se referă la trecerea ei lină la cele veșnice, în rândul celor mai sfinți. Tradiția Bisericii Ortodoxe mărturisește că Fecioara Maria a fost ridicată cu sufletul și trupul la cer, ceea ce transformă această zi într-un prilej de mare bucurie duhovnicească.

Începând cu 1 august, în biserici , iar în țară vor avea loc pelerinaje la mănăstirile închinate Fecioarei Maria. De asemenea, femeile care poartă numele Maria sau derivatele acestuia obișnuiesc să țină acest post cu sfințenie, considerând că aduce binecuvântare și protecție divină.