Începe reconstrucția la FCSB! Mihai Stoica anunță prima plecare și primul jucător care semnează, chiar înaintea barajului cu Dinamo: „Nu ne mai bazăm pe el”

FCSB va fi nevoită să facă câteva transferuri importante dacă va dori ca în sezonul viitor să evite nereușitele din acest an. Mihai Stoica a anunțat primele schimbări în lotul fostei campioane
Ciprian Păvăleanu
28.05.2026 | 00:09
Mihai Stoica a anunțat prima victimă de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
După doi ani în care a dominat fotbalul din România și a făcut performanțe în cupele europene, FCSB nu a mai avut putere să intre nici măcar în play-off-ul acestui sezon. Unul dintre motivele principale este campania eșuată de transferuri, tocmai de aceea Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat deja primele schimbări în cadrul echipei, chiar înainte de barajul cu Dinamo.

Baba Alhassan, prima victimă la FCSB! Nu va mai fi în lot pentru barajul cu Dinamo

Într-o discuție privind jucătorii apți pentru barajul cu Dinamo, Mihai Stoica a amintit și de Baba Alhassan (26 de ani), care nu va fi în lot din cauza unor probleme personale. El a plecat, însă nu se va mai întoarce la FCSB, întrucât contractul său nu a mai fost prelungit.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Valentin Crețu este apt pentru jocul de pe „Arcul de Triumf”, în timp ce Miculescu va lipsi: „Crețu va juca, iar Miculescu nu va juca. Poate va fi pe bancă. Baba Alhassan nu mai este la FCSB și nu va mai fi deloc. Are o problemă, trebuie să fie alături de familie. Chiar nu avea cum să mai stea”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport 1.

Mihai Popescu semnează prelungirea pe doi ani cu FCSB

Mihai Popescu era văzut ca un capitol închis la FCSB, după accidentarea la genunchi suferită în timpul acțiunii echipei naționale a României. Gigi Becali părea 100% convins că nu va mai continua cu stoperul venit de la Farul Constanța, însă cu Ngezana absent, Mihai Popescu a trebuit să intre pe acest final de sezon și i-a impresionat atât pe cei din conducre și staff, cât și pe suporteri.

Prestațiile sale din acest final de sezon i-au adus o prelungire a contractului pentru încă doi ani: „Mihai Popescu va semna mâine prelungirea pe 2 ani. Eu sunt chiar foarte mulțumit, pentru că ne-a impresionat pe toți cu revenirea asta extrem de rapidă. Noi credeam că nu va mai juca. Ne-a surprins pe toți.

Probabil că va continua și Ngezana. Deocamdată nu se gândește nimeni la asta. La Popescu, fiind titular, era important să știm că va rămâne aici și nu se gândește, ca orice jucător la ultimul meci, la ce va urma. Are un motiv de stres în minus. Are contract bun, semnat pe încă 2 ani”, a mai spus Mihai Stoica.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
