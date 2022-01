Începe semestrul II, în format fizic, după pauza de 2 zile. Când are loc următoarea vacanță

De luni, 17 ianuarie, aproape 3 milioane de elevi din România încep semestrul II al anului școlar 2021-2022.

Date fiind noile măsuri anunțate într-un ordin comun al ministerelor Educației și Sănătății, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfăşoară cu prezenţă fizică.

Vineri, 14 ianuarie, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că semestrul II începe în format fizic în toate județele, pentru că, momentan, nicăieri nu s-a depășit noul prag de 75% ocupare a locurilor din spitale, parametru de referință pentru trecerea cursurilor online.

Conform prevederilor noilor măsuri, în situaţia în care rata este mai mare de 75%, cursurile se desfăşoară în sistem online. Reluarea cursurilor cu prezenţă fizică se face numai după ce aceeaşi rată scade sub 70%.

”Schimbări importante: ne-am decuplat atât de rata de incidență a infectărilor cat și de rata de vaccinare a personalului din învățământ.

Parametrul rata de vaccinare a personalului din învățământ introdus în data de 5 noiembrie 2021 consider că a fost o motivație puternică pentru ca în prezent personalul din învățământ să fie cea mai numeroasă, în valoare absolută, categorie profesională vaccinată, mult peste 70 la sută”, a declarat oficialul.

de gimnaziu şi liceu, precum şi cei din învăţământul profesional şi postliceal au început cursurile, după vacanţa de iarnă, pe 3 ianuarie. Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar au revenit la şcoală o săptămână mai târziu, pe 10 ianuarie.

Când are loc următoare vacanță pentru elevii din România

are o durată de 19 săptămâni de școală, din care primele 13 sunt neîntrerupte. Vacanța de primăvară are 2 săptămâni zile în acest an și este în luna aprilie.

Semestrul I s-a încheiat pe 14 ianuarie, şi, pentru prima dată, al doilea semestru începe fără vacanţă inter-trimestrială, asta după ce elevii au avut o vacanţă în perioada 25 octombrie – 5 noiembrie, din cauza creşterii numărului de cazuri Covid-19.

Următoarea vacanţă, cea de primăvară, care include atât Paştele, cât şi 1 Mai va începe vineri, 15 aprilie şi se va termina pe 1 mai, pentru elevii din toate ciclurile de învăţământ. Semestrul al doilea se va încheia pe 10 iunie.

Cum arată semestrul II pentru anul școlar 2021-2022:

Luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022 – cursuri

Vineri, 15 aprilie 2022 — duminică, 1 mai 2022 – vacanța de Paște (primăvară)

Luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022 – cursuri

Sâmbătă, 11 iunie 2022 — data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022—2023 – vacanța de vară