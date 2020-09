Începe Serie A, unul dintre cele mai aşteptate şi mai urmărite campionate din lume. Începe de la o situaţie devenită aproape firească de nouă sezoane încoace, adică de la hegemonia de necontestat a bianconerilor de la Juventus, care a început însă să irite, pentru că lumea mai vrea şi altceva, un alt final de poveste, fără trofee în vitrina torinezilor.

Presa din Peninsulă încearcă să facă o radiografie asupra a ceea ce ar fi posibil în noul sezon, dar nu pare deloc prea optimistă privind posibilitatea de a apărea o echipă capabilă să ducă trena până la intrarea pe turnantă anul viitor alături de Bătrâna doamnă.

Singura necunoscută de care se agaţă şi speranţele lor de a vedea o schimbare de scenariu este legată de prezenţa unui antrenor lipsit de cea mică experienţă pe banca lui Juventus. Numirea lui Andrea Pirlo în locul lui Maurizio Sarri în această vară a produs multă perplexitate.

Andrea Pirlo, o numire cu totul surprinzătoare

S-a vorbit de un nume greu din fotbalul european care să vină la Torino, pentru a da strălucire campioanei Italiei şi în afara graniţelor, cele mai vehiculate fiind ale lui Zinedine Zidane, cândva jucător în alb şi negru şi al lui Mauricio Pochettino, iar ultimul părea a fi chiar cea mai potrivită alegere.

Însă Andrea Agnelli a făcut KO toate calculele presei, anunţând că noul antrenor va fi Andrea Pirlo, magicianul din linia de mijloc după era Platini. O alegere mult gustată de tifosi, care îl iubesc şi acum pe Pirlo, dar care lasă mari semne de întrebare pentru că acesta e trimis direct în gura leului, fără să mai fi antrenat măcar o zi la altă echipă.

Antonio Conte, inamicul pentru scudetto

Desigur, un Andrea Pirlo poate însemna un mare plus la capitolul spectaculozitate pentru o echipă cu ADN pragmatic în perioada Max Allegri şi cu unul nedefinit în mandatul lui Maurizio Sarri, însă Juve nu are nevoie numai de un plus la acest capitol, care mai degrabă e unul doar de imagine, ci de găsirea unei formule perfecte pentru a conta din nou în Europa, obiectivul pentru care a fost şi adus acum doi ani Cristiano Ronaldo.

În opinia presei italiene Inter, care acum are deja avantajul unui an petrecut sub bagheta lui Antonio Conte, sergentul de fier, poate fi acum obstacolul cu adevărat dificil pentru Juve. Milanezii şi-au cam păstrat identitatea din sezonul precedent, au pus plomba Hakimi în apărare şi aşteată ca danezul Christian Eriksen să iasă din hibernare şi să devină distribuitorul de pase pentru tandemul La-Lu, adică Lautaro Martinez-Romelo Lulaku.

Milan poate reveni în TOP 4 în acest sezon

Evident, la capitolul experienţă pe banca tehnică Antonio Conte are set la zero în faţa lui Andrea Pirlo, însă întotdeauna artiştii sunt capabili să găsească şi soluţii geniale, puţin scontate de maeştrii muncii fanatice şi pe acest atuu mizează acum şi Andrea Agnelli, năucit total de mixul primejdios de haos şi nervozitate al echipei sale cu Maurizio Sarri.

În rest se aşteaptă revenirea diavolului milanez în Top 4, ceea ce iarăşi poate fi o previziune prea optimistă sau premoniţia renaşterii unei echipe cu CV impresionant şi în Europa, dar care în ultimii ani a plătit dur tribut prostului management, dezastrul începând imediat după vânzarea clubului de către Silvio Berlusconi la chinezi.

