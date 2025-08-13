Sport

Începe vânzarea biletelor pentru amicalul România – Canada. ”Tricolorii” încep toamna pe Arena Națională

Meciul amical România - Canada se apropie cu pași repezi, iar FRF a anunțat că va începe vânzarea biletelor pentru primul joc al toamnei.
Traian Terzian
13.08.2025 | 11:12
SE vând bilete pentru amicalul România - Canada. Sursă foto: frf.ro

Echipa națională a României este cu gândul la partidele din preliminariile Cupei Mondiale 2026, însă până acolo este de jucat meciul amical împotriva Canadei pentru care se pun în vânzare biletele.

Se vând bilete pentru amicalul România – Canada

Întâlnirea amicală dintre România și Canada este programată vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, iar FRF a anunțat că începând de miercuri, 13 august, după orele prânzului, va începe vânzarea online a tichetelor.

Mai marii de la Casa Fotbalului nu au oferit amănunte privind și prețurile biletelor, în timp ce pe site-ul https://bilete.frf.ro apare mesajul ”informații despre vânzarea biletelor vor fi comunicate în curând”.

FIFA a impus echipelor naționale să aibă cel puțin 10 jocuri internaționale în calendarul pe 2025. Cum ”tricolorii” au doar 8 întâlniri în preliminariile CM 2026, mai aveau nevoie de două jocuri amicale. Unul este cel împotriva Canadei și al doilea va fi cu Moldova, pe 9 octombrie.

Suporterii români iau cu asalt Ciprul

La patru zile după amicalul împotriva Canadei, echipa națională a României se va deplasa la Nicosia pentru duelul cu reprezentativa Ciprului, din calificările pentru Mondialele de anul viitor, iar fanii români au primit 4.500 de bilete.

Dintre acestea, 2.500 sunt destinate suporterilor care vor face deplasarea din țară, în timp ce restul de 2.000 sunt destinate românilor stabiliți în Cipru. Prețul unui tichet la acest joc este de 10 euro.

Programul meciurilor echipei naționale până la finalul anului 2025:

  • România – Canada, ora 21:45 – amical, 5 septembrie
  • Cipru – România, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 9 septembrie
  • România – Moldova – amical, 9 octombrie
  • România – Austria, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 12 octombrie
  • Bosnia Herțegovina – România, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 15 noiembrie
  • România – San Marino, ora 21:45 – preliminarii CM 2026, 18 noiembrie
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
