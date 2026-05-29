Sport

„Începem becalizarea României!”. Gigi Becali, atac devastator la Mihai Rotaru după calificarea FCSB: „Și Mititelu are mai multe calificări în Europa decât tine!”

Gigi Becali a avut o reacție explozivă după calificarea FCSB în preliminariile Conference League. Patronul roș-albaștrilor i-a răspuns lui Mihai Rotaru și a lansat un nou atac la adresa Universității Craiova.
Alex Bodnariu
29.05.2026 | 23:36
Incepem becalizarea Romaniei Gigi Becali atac devastator la Mihai Rotaru dupa calificarea FCSB Si Mititelu are mai multe calificari in Europa decat tine
ULTIMA ORĂ
Show total marca Gigi Becali! Cum a răspuns patronul FCSB acuzațiilor de „becalizare”
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a făcut show total după ce FCSB s-a calificat pentru încă un sezon în preliminariile cupelor europene. Omul de afaceri a intrat în direct la doar câteva minute după finala barajului cu Dinamo și nu s-a abținut să îl înțepe pe Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova.

Show total marca Gigi Becali! Cum a răspuns patronul FCSB acuzațiilor de „becalizare”

În urmă cu doar câteva zile, Mihai Rotaru, acționarul majoritar al celor de la Universitatea Craiova, a fost invitat la o emisiune premium marca FANATIK și a vorbit despre un anumit fenomen de „becalizare” a fotbalului românesc, făcând referire la intervențiile omului de afaceri în direct.

ADVERTISEMENT

Atunci, Mihai Rotaru a declarat că, în momentul în care patronul celor de la FCSB intră în direct la o emisiune live, el alege să schimbe postul, întrucât nu vrea să îl audă pe rivalul din SuperLiga. Mai mult, acesta a susținut că acesta ar fi și motivul pentru care vorbește rar despre echipa sa.

Becali nu s-a mai abținut! Mesaj tăios pentru Rotaru imediat după Dinamo – FCSB

Gigi Becali i-a dat răspunsul după ce FCSB s-a calificat în preliminariile Conference League. Omul de afaceri l-a înțepat pe Mihai Rotaru și a apreciat că Universitatea Craiova nu va reuși să facă performanță în cupele europene, deși oltenii au câștigat titlul și Cupa României.

ADVERTISEMENT
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Digi24.ro
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă

„Începem becalizarea României! Cum să nu participe Rotaru? Contează că România se becalizează prin faptele lui Becali. Eu am 24 de participări la rând în cupele europene. Tu ai două. Și Mititelu are mai multe. Nici în Conference League nu o să fie Craiova. Nu am nevoie de puncte de la Craiova. Apar punctele.

ADVERTISEMENT
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea:...
Digisport.ro
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”

Credeați că mă lasă pe mine Domnul? A dat puțin și la dușman. Domnul a zis: «Nu te voi lăsa la greu. Te învăț să mânuiești sabia». Așa m-a învățat pe mine Domnul. A pus mâna pe mine. Eu am spus: «Dacă trebuie să mă calific, dă-mi, Doamne, un semn». Eu nu știam dacă merit. La corner am zis asta. Mi-a dat semn. Am dat gol. Ce dacă te-a egalat? Ți-am dat semn că te califici. Așa spuneam în gândul meu. A venit Domnul, a făcut 2-1. Becalizarea României”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum...
Fanatik
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
FCSB merge în Europa după un derby dramatic cu Dinamo! Cum a salvat...
Fanatik
FCSB merge în Europa după un derby dramatic cu Dinamo! Cum a salvat Gigi Becali sezonul, mișcările făcute în baraj
Darius Olaru, război total cu fanii lui Dinamo! „Milogule, milogule!”. Cum s-a răzbunat...
Fanatik
Darius Olaru, război total cu fanii lui Dinamo! „Milogule, milogule!”. Cum s-a răzbunat la final căpitanul FCSB. Update
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să lucrezi pentru mine!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!