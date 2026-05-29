„Începem becalizarea României!”. Gigi Becali, atac devastator la Mihai Rotaru după calificarea FCSB: „Și Mititelu are mai multe calificări în Europa decât tine!”

Gigi Becali a făcut show total după ce FCSB s-a calificat pentru încă un sezon în preliminariile cupelor europene. Omul de afaceri a intrat în direct la doar câteva minute după finala barajului cu Dinamo și nu s-a abținut să îl înțepe pe Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova.

Show total marca Gigi Becali! Cum a răspuns patronul FCSB acuzațiilor de „becalizare”

În urmă cu doar câteva zile, Mihai Rotaru, , a fost invitat la o emisiune premium marca FANATIK

Atunci, Mihai Rotaru a declarat că, în momentul în care patronul celor de la FCSB intră în direct la o emisiune live, el alege să schimbe postul, întrucât nu vrea să îl audă pe rivalul din SuperLiga. Mai mult, acesta a susținut că acesta ar fi și motivul pentru care vorbește rar despre echipa sa.

Becali nu s-a mai abținut! Mesaj tăios pentru Rotaru imediat după Dinamo – FCSB

Gigi Becali i-a dat răspunsul după ce Omul de afaceri l-a înțepat pe Mihai Rotaru și a apreciat că Universitatea Craiova nu va reuși să facă performanță în cupele europene, deși oltenii au câștigat titlul și Cupa României.

„Începem becalizarea României! Cum să nu participe Rotaru? Contează că România se becalizează prin faptele lui Becali. Eu am 24 de participări la rând în cupele europene. Tu ai două. Și Mititelu are mai multe. Nici în Conference League nu o să fie Craiova. Nu am nevoie de puncte de la Craiova. Apar punctele.

Credeați că mă lasă pe mine Domnul? A dat puțin și la dușman. Domnul a zis: «Nu te voi lăsa la greu. Te învăț să mânuiești sabia». Așa m-a învățat pe mine Domnul. A pus mâna pe mine. Eu am spus: «Dacă trebuie să mă calific, dă-mi, Doamne, un semn». Eu nu știam dacă merit. La corner am zis asta. Mi-a dat semn. Am dat gol. Ce dacă te-a egalat? Ți-am dat semn că te califici. Așa spuneam în gândul meu. A venit Domnul, a făcut 2-1. Becalizarea României”, a declarat Gigi Becali la .