Început de an dificil pentru Jador. După ce piesele i-au fost șterse, o altă problemă nu-i dă pace: „Nu știu dacă e normal”

Jador are parte de un început de an dificil. După ce munca sa de ani de zile a fost ștearsă de pe YouTube, are de suferit și în plan personal. Ce se întâmplă cu artistul care s-a căsătorit recent cu aleasa inimii sale.

Problema care îi dă bătăi de cap lui Jador

După finalul lui 2024, părea că Jador va da lovitura și în 2025. Totuși, încă de la început, . Mai exact, DeSanto i-ar fi interzis să mai țină pe YouTube piesele sale, compuse și cântate încă de când și-a început cariera.

Iar după izbucnirea scandalului, manelistul a vorbit și despre problemele sale de sănătate. În urma unei radiografii pulmonare, medicii au observat o formațiune rotundă, ce nu părea a fi pneumonie.

Astfel, artistul care după Crăciun s-a căsătorit cu Oana Ciocan, boală nemiloasă cu care s-au confruntat mai multe persoane din familia sa. „Bunicul meu a murit de cancer și mi-a fost foarte teamă.

Normal că mi-e teamă. Tata a avut cancer, mama a avut cancer. Bunicul a murit de cancer, fratele lui tata cel mai mare a avut cancer. Mi-e frică, mi-e teamă pentru viața mea”, a povestit Jador.

„Nu știu dacă e normal”

Acum, Jador se confruntă cu o altă problemă. Mai exact, el s-a plâns pe internet că a pierdut lupta cu kilogramele în plus. Abdomenul atent lucrat și pătrățelele au rămas în istorie, căci a ajuns la o greutate record.

Totuși, nu este pentru prima dată când se întâmplă asta. După prima participare la Survivor România, cântărețul a ajuns să îngrașe până la 90 de kilograme, de care a reușit să scape.