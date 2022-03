Adevărul despre începuturile lui Chef Foa în bucătărie: „Până am ajuns să spăl salata, aveam grijă de frigidere”

Chef Foa se bucură azi de notorietate în lumea gastronomiei, însă care este povestea începuturilor sale în bucătărie? Celebrul jurat de la Masterchef a spus că gătitul s-a legat de el pur întâmplător!

Chef Foa s-a angajat prima dată imediat după ce a terminat liceul

Imediat după ce a terminat liceul, Foa avea nevoie de un job, așa că primul său loc de muncă a fost chiar la restaurant. Acesta se angajase în Băneasa, dornic să învețe să gătească. Până a ajuns să facă minuni în bucătărie, Foa a făcut orice altceva în respectivul restaurant în afară de gătit.

Cea mai mare durere de cap pe care o avea a fost să spele chederele de la frigidere. Bucătarul a povestit în podcastul lui de pe Youtube cum s-a instruit la locul de muncă, actorului nevenindu-i să creadă cum a început să se lipească meseria de maestru culinar de el.

După experiența de la restaurantul din Băneasa unde a muncit pentru prima oară, acesta a furat meserie din diferite țări. Cele mai multe trucuri în ale gătitului le-a învățat în Londra, acolo unde spune că s-a specializat, de fapt, în bucătăreală.

„Am gătit că mi-a plăcut și aia a fost tot. S-a întâmplat să gătesc sub îndrumarea unui bucătar de la Londra… Mi s-au lărgit orizonturile ieșind afară. După aia, mai adaugi abilitatea românului de handmade. Cumva cu strictețea asta și disciplina de la Londra am reușit.

Eu m-am instruit la locul de muncă. Am terminat liceul și am zis, măi, să mă duc cu gașca la facultate, acolo la Politehnică? În școala generală eu am fost premiat, diplome, chestii pe pereți.

M-am angajat prima oară într-un restaurant italienesc, Capriciosa, în Băneasa. M-am dus și am zis că vreau să învăț. La Capriciosa am început. Până am ajuns să spăl salata, aveam grijă de frigidere și de chederele de la frigidere”, a declarat Chef Foa în