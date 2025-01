Începuturile lui Mihai Toma în fotbal. Cine a fost idolul său de la FCSB: „El era mai defensiv! Nu credeam că voi ajunge aici”

Mihai Toma este foarte apreciat la FCSB, deși are doar 17 ani. Puștiul a bifat deja câteva partide în acest sezon în tricoul „roș-albastru”. Fotbalistul bucureștenilor a vorbit despre trecutul său, despre cel care i-a fost idol din vechea echipă a FCSB-ului, dar și despre meciul care l-a convins să susțină formația patronă de Gigi Becali.

Mihai Toma nu credea că va ajunge vreodată să joace pentru echipa mare a FCSB-ului

Patronul FCSB-ului a fost impresionat până acum de fotbalistul de 17 ani, lăudându-l deseori după partidele în care a jucat.

Recent, Toma a vorbit despre trecutul său și despre cum a ajuns să îndrăgească echipa pentru care joacă în prezent. De asemenea, Mihai Pintilii, cel sub comanda căruia se află la echipă, i-a fost chiar idol în copilărie.

„Am văzut Steaua – Dinamo 5-2, de atunci a început să îmi placă!”

„Am știut să iau și critici și laude, dar niciodată nu mi-am luat-o în cap. Am preferat să rămân modest, cu picioarele pe pământ. Am analizat fiecare jucător de la noi și timp de 2 ani, cât m-am antrenat cu ei, am văzut ce face fiecare.

Sunt mai ofensiv puțin. Domnul Pintii era mai defensiv, dar un jucător foarte bun. Prima dată m-am uitat când m-am apucat de box. Am deschis televizorul și am văzut Steaua (n.r. FCSB) – Dinamo 5-2, de atunci a început să îmi placă.

Mă bucur pentru mine că pot lucra acum cu Mihai Pintilii. Eu mai ieșeam pe afară cu prietenii când eram mic și nu credeam că voi ajunge până aici!”, a declarat Mihai Toma.

Mihai Toma, descoperit chiar de un fost mare rapidist

. Fostul rapidist l-a avut elev la școala sa de fotbal pe puștiul originar din Târgoviște.

Parcursul său ascendent l-a impresionat plăcut pe fostul portar român: „Seamănă cu Bourceanu și Pintilii, dar Toma este mult mai ofensiv. Eu îi prevăd un viitor frumos în fotbal.

Mi-a plăcut cum a intrat până acum. Să vedem dacă i se va acorda credit în continuare”, a mărturisit Dani Coman în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Toma are 17 ani și este cotat la 250.000 de euro. În cele 9 apariții la FCSB în acest sezon, tânărul jucător român a reușit să ofere până acum 3 pase decisive.

Cine a fost idolul lui Mihai Toma din echipa FCSB-ului