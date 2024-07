„Închide televizorul și simte atmosfera din Vulcan”. S-au pus în vânzare biletele pentru Universitatea Craiova – UTA Arad

Sezonul 2024-2025 din SuperLiga a început la Sibiu cu FC Hermannstadt pentru Universitatea Craiova, care revine sămbătă pe stadionul „Ion Oblemenco”. Gruparea din Cetatea Băniei a pus în vânzare biletele pentru partida cu UTA Arad.

S-au pus în vânzare biletele pentru Universitatea Craiova – UTA Arad: „Închide televizorul și simte atmosfera din Vulcan”

– UTA Arad se joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”, sâmbătă, de la ora 18:30. Partida cu „Bătrâna Doamnă” va fi și prima întâlnire dintre fotbaliștii lui Costel Gâlcă și suporteri în sezonul 2024-2025.

Oficialii „alb-albaștrilor” au pus deja în vânzare biletele pentru confruntarea cu UTA Arad. Tichetele pot fi cumpărate atât online, cât și de la punctele de vânzare tradiționale ale Universității Craiova: magazinele din Electroputere Mall, Piața „Mihai Viteazul” și Sala Polivalentă.

Prețul unui bilet la tribuna a doua este de 40 de lei, iar un tichet în peluză costă 20 de lei. Pentru suporterii Universității Craiova va fi prima întâlnire cu elevii lui Costel Gâlcă după aproape două luni de zile.

„𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | 𝐁𝐈𝐋𝐄𝐓𝐄 𝐂𝐔 𝐔𝐓𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐃! Pentru primul meci acasă după aproape două luni de zile!

Pentru primul meci acasă într-un sezon pe care ni-l dorim altfel! Universitatea Craiova înfruntă UTA Arad sâmbătă, 20 iulie 2024, de la ora 18:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco”.

Biletele pot fi achiziționate: Online. Magazinul oficial din Electroputere Mall. Magazinul mobil din Piața „Mihai Viteazul”. Partenerii Entertix (librăriile Cărturești și hypermarketurile Carrefour). În curând, de la casele de bilete situate la Sala Polivalentă. Închide televizorul și simte atmosfera din „Vulcan”!”, au scris oltenii.

Sorin Cârțu: „Încă suntem dependenți de Mitriță”

și a vorbit despre dependența Universității Craiova de „Piticul atomic”. Legenda „alb-albaștrilor” spune că mijlocașul a tras echipa după el în repriza secundă.

„Încă suntem dependenți de Mitriță, în repriza a doua am avut meciul sub control. Părerea mea este că evoluția echipei a fost influențată de intrarea lui Mitriță. A fost și Houri, am fost mult mai periculoși cu amândoi.

Au avut o evoluție foarte bună în repriza a doua, toate astea apar și după intrarea lui Mitriță. Numai Mitriță are trei sau patru situații, mi s-a părut că echipa a jucat, a făcut o partidă bună. Dintre toate echipele cu pretenții ca Rapid, FCSB, CFR sau Farul, Universitatea Craiova a arătat cel mai bine.

Mi s-a părut că Danciu a fost partea negativă din echipă, nu s-a ridicat la ceea ce se aștepta. Eu l-aș forța mai mult pe Bană. Mi-a plăcut și modul în care a gândit situația lui Mitriță, care nu a avut toate antrenamentele, așa se procedează”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.