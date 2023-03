Închisoare pe viață pentru criminalul din Bascov. Își măcelărise familia în 2022

Bărbatul a ucis cinci oameni într-o zi de vară, mai exact părinții, sora, fratele și nepoata sa. A folosit mai multe obiecte cu care și-a lovit victimele, moartea acestora fiind extrem de violentă. Încă din primele zile ale anchetei s-a transmis că individul ar avea probleme psihice.

Închisoare pe viață pentru criminalul din Bascov

Cu toate acestea, instanța a decis că bărbatul avea discernământ atunci când și-a măcelărit familia, supărat probabil că era ținut închis într-o cameră, departe de societate. Judecătorii au ținut cont de faptul că bărbatul avea un jurnal în care își planificase cu lux de amănunte crimele. De altfel, bărbatul nu și-ar mai fi luat medicamentele pentru bolile psihice de care suferea.

“În temeiul art.188 alin. 1 – art.189 alin. 1 lit. a), f), h) C. pen. cu aplic. art. 199 alin. 1 C. pen. şi art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul Letcan Viorel, fără antecedente penale, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, în formă continuată.

În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a), b), e), f), h), şi n) C. pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturile părinteşti, dreptul de a fi tutore sau curator, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme.

De asemenea, interzice dreptul de a comunica cu partea civilă Rusu Gheorghe (soţul victimei Rusu Genţiana şi tatăl victimei Rusu Silvia) ori de a se apropia de aceasta, ce se va executa conform art. 65 al. 3 C.penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale”, este transmis în comunicatul de presă, conform

Anchetatorii au stabilit că măcelarul din Bascov și-a ucis familia folosindu-se de mai multe pietre și un ciocan, șocând profund anchetatori cu zeci de ani de experiență în omoruri. Deși era cunoscut drept un individ cu probleme psihice, omul era

Alte detalii din anchetă au prezentat un alt scenariu referitor la motivul crimei. Deși frustrarea omului pornea din faptul că era ținut izolat într-o încăpere, departe de ochii lumii, se pare că acesta , însă aceasta refuza să-l poarte.

Primii uciși au fost părinții, pe care i-a lovit cu obiectele dure în cap. A urmat fratele, care se afla în pat și dormea, obosit după o zi lungă de muncă. A urmat sora sa și nepoțica sa în vârstă de 5 ani, pe care le-a executat în cursul dimineții, după ce le-a pândit ore bune. Bărbatul ar fi încercat ulterior să se sinucidă și s-ar fi opus arestării.

Criminalul fusese evaluat în 2004 de o comisie specială pentru persoanele cu handicap, însă s-a constatat că acesta nu necesită asistență suplimentară. Pentru că era ”liniștit” această reevaluare nu a mai fost făcută de atunci, deși era indicată. Mai mult, deși trebuia să ia medicamente ”de ultimă generație”, bărbatul nu făcea acest lucru.