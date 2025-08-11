Incident bizar pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a sărit în fața unei mașini aflate în mers și s-a urcat pe capotă. Video

Un incident neobișnuit s-a petrecut, la finalul săptămânii trecute, pe o stradă din Cluj-Napoca. O tânără a sărit în fața unui autoturism aflat în mers, după care s-a urcat pe capotă. Momentul a fost filmat.

O femeie a sărit în fața unei mașini în mers, în Cluj-Napoca

Evenimentul s-a petrecut pe Calea Moților, în Cluj-Napoca. În weekend-ul care tocmai a trecut, orașul a fost plin, întrucât a fost organizată .

În timp ce se deplasa cu autoturismul, șoferul a avut parte de . Tânăra i-a apărut, pur și simplu, în față și s-a urcat pe capota mașinii conducătorului auto.

Mai mult, femeia a stat câteva secunde bune pe capotă, timp în care l-a privit intens pe conducătorul autoturismului. Întregul moment a fost surprins de camera de bord.

În clipul video se poate vedea cum tânăra fuge în mijlocul drumului, privind-l pe șofer, apoi fuge spre mașina sa și se întinde pe capotă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Nu există, însă, o explicație a gestului femeii. Șoferul nu circula cu viteză mare, astfel că gestul tinerei nu a provocat probleme grave. Cu toate acestea, situația ar fi putut deveni periculoasă, mai ales dacă viteza mașinii ar fi fost mai mare.

Cum au reacționat internauții

După apariția videoclipului în mediul online, internauții au reacționat în număr mare. Cei mai mulți s-au amuzat pe seama situației. Alții au luat în calcul posibilitatea ca tânăra să se fi aflat sub influența alcoolului, în timp ce altcineva s-a întrebat de ce autoritățile nu s-au autosesizat.

“Să nu-mi ziceți că a băut numai ceai, că nu cred”, “Poliția se sesizează sau rămâne așa?!!”, “Sigur e frig la Cluj, vroia să se încălzească pe capota mașinii.”, “Efect Untold”, au fost câteva dintre comentarii.

De asemenea, un alt utilizator a făcut referire la un celebru serial difuzat în perioada 2005 – 2014. “This is how I met your mother (n.r. Așa am cunoscut-o pe mama voastră)”.