Incident fără precedent la MasterChef 2024. Transportat de urgență la spital: „Am țipat, după care am leșinat pe loc.” Exclusiv

Tensiuni mari în platoul MasterChef 2024! Echipa de producție, dar și au rămas fără glas când unul dintre concurenți a căzut la pământ. Tânărul concurent a leșinat din cauza durerii după ce și-a tăiat un deget.

Incident pe platourile MasterChef 2024. Un concurent a ajuns de urgență la spital!

Alessandro Lusito, concurent MasterChef 2024, a leșinat în platoul emisiunii în timpul unei probe de gătit. În grabă, tânărul și-a retezat vârful unui deget. Medicii au intervenit, să-i oprească sângerarea, iar mai apoi să-l transporte de urgență cu salvarea la cel mai apropiat spital.

Prezent la premiera filmului în care joacă Mircea Bravo, ”Moartea în vacanță”, tânărul ne-a dezvăluit cum s-a întâmplat întregul moment în care a leșinat. Povestește întregul episod început în momntul în care și-a tăiat degetul și până a ajuns la spital.

„Practic a fost momentul de neatenție. Atunci găteam un gât de gâscă și voiam să fac niște tortellini. Miezul de tortellini voiam să-l umplu cu carne din gâtul de gâscă. Era moment sub presiune, am tocat carne, n-aveam tocător. Așa că am tăiat-o așa, iar într-un moment s-a întâmplat.

Eram ok în primă fază. Au chemat medicii. A venit ambulanța. În momentul în care au venit medicii de pe salvare, mi-a pus ceva pe deget, pe viu și în momentul ăla am simțit o durere atât de tare. Am țipat, după care am leșinat pe loc.

La un moment dat mi-am deschis ochii, eram pe jos. Când mi-am revenit am văzut îngerași și pe Chef Scărlătescu. De fapt îl vedeam pe Chef Scărlătescu așa, îngeraș”, a povestit Alessandro Lusito, pentru FANATIK.

Alessandro Lusito: „A fost tăiat cu tot cu unghie, tăietura era aproape de os”

Alessandro Lusito a fost transportat de urgență la spital, cu o ambulanță, pentru a vedea dacă e nevoie să i se coase degetul. Concurentul MasterChef 2024 spune că din păcate, medicii nu au putut să-l coase, ci doar l-au dezinfectat și bandajat.

„Eram total amețit și atunci m-au luat, m-au dus afară. Apoi la spital ca să vadă dacă trebuia să mă coase. Acolo nu mi l-au cusut, pur și simplu m-au bandajat, m-au dezinfectat. Mi l-au închis pentru că n-aveau cum să mai coase, este o parte din piele prea întinsă să poată să fie cusută la loc.

Acum nu se mai vede unde am fost tăiat, dar nu mai e drept. A fost tăiat cu tot cu unghie, tăietura era aproape de os. Acum nu se mai vede nimic”, ne-a mai spus .

O lună a stat bandajat la mână, un lucru extrem de greu pentru Alessandro. În timpul probelor de gătit era necesar ca cineva să stea lângă el să-l ajute să-i pună bandajul la loc de fiecare dată.

„S-a închis rana după o lună, dar am ținut bandajul și un pic mai mult pentru că era carne vie”

Alessandro și-a revenit complet și poate găti fără probleme, la MasterChef 2024. Concurentul se luptă să rămână în competiție, și speră să câștige marele premiu, la fel ca ceilalți colegi rămași în show.

„Am fost la spital, m-au verificat, m-au închis. Apoi m-am întors în platou, deci eram în regulă. Problema este că după aceea, pe tot parcursul, a trebuit să stau cu ditamai bandajul. A fost extraordinar de greu. Pentru că la orice mișcare, la orice atingere, mă durea. Am fost și în deplasare cu degetul așa. A fost îngrozitor, trebuia să stea cineva lângă mine tot timpul să-mi refacă bandajul.

S-a închis rana după o lună, dar am ținut bandajul și un pic mai mult pentru că era carne vie. Acum sunt ok, am rămas cu o sensibilitate, de fiecare dată când mă ating, simt că e piele, dar nu e nimic înăuntru”, a încheiat concurentul.