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Incident grav după meci! Unul dintre fotbaliștii Angliei a ajuns la spital după calificarea echipei sale

Anglia va întâlni Norvegia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, dar a pierdut unul dintre fotbaliștii importanți din lotul antrenat de Thomas Tuchel
Catalin Oprea
06.07.2026 | 08:39
Incident grav dupa meci Unul dintre fotbalistii Angliei a ajuns la spital dupa calificarea echipei sale
ULTIMA ORĂ
Jordan Henderson (mijloc) a suferit o accidentare gravă FOTO X
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Naționala Angliei a obținut o victorie eroică pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, unde a învins selecţionata Mexicului, scor 3-2, după ce britanicii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Golurile Angliei au purtat semnătura lui Bellingham (2) și Harry Kane.

Jordan Henderson a căzut și și-a rupt mâna

Meciul a fost urmat de un incident neașteptat, soldat cu o accidentare bizară, dar gravă. Jordan Henderson s-a lovit rău la încheietura mâinii, după ce jucătorul englez, care nu a intrat pe teren, a căzut în timp ce sărbătoarea victoria.

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Henderson, care a primit un cartonaș galben în timpul meciului, deși nu a jucat, se afla cu coechipierii săi în spatele porții, în fața suporterilor Angliei. S-a urcat pe un tablou publicitar, de pe care a căzut, atunci când a sărit.

Antrenorul Tuchel a spus despre jucătorul în vârstă de 36 de ani: „Nu e bine. Nu e bine deloc. Jordan a căzut și s-a accidentat la încheietura mâinii. Pare foarte grav”. Henderson a avut nevoie de oxigen în timp ce era transportat de pe teren pe o targă spre ambulanță, de unde a ajuns la spital.

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Veteranul, chemat la lot pentru calitățile lui de lider

Mijlocașul lui Brentford, Henderson a jucat doar șase minute la acest Campionat Mondial, intrând în finalul meciului câștigat în faza grupelor împotriva Panama. Henderson a fost o alegere controversată a lui Tuchel pentru această Cupă a Lumii, o decizie care părea să se bazeze mai mult pe influența și calitățile sale de lider în afara terenului decât pe performanțele de pe teren.

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Bellingham și coechipierul său Morgan Rogers și-au apărat colegul, dar această decizie a fost calificată ulterior drept o „manevră de PR” a Federației Engleze de Fotbal, chiar prin vocea fostului căpitan al Angliei, John Terry.

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E atât de amuzant, cel mai amuzant tip din cantonament. Îi face pe toți să râdă și îi unește pe toți”, au spus colegii săi despre fotbalistul care a jucat de 91 de ori pentru echipa națională. Pentru a-l lua pe Henderson în lot,  Tuchel i-a lăsat acasă pe Cole Palmer sau Phil Foden.

 

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