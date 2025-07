Incident grav în Los Angeles: o mașină a intrat într-o mulțime de oameni. Cel puțin 30 de persoane au fost rănite. Video

Incident grav în California. O mașină a intrat într-o mulțime de oameni, chiar în Los Angeles. Din primele informații, ar fi vorba despre 30 de răniți, dintre care trei persoane sunt în stare critică. De asemenea, s-ar fi auzit și focuri de armă.

Totul s-a întâmplat pe West Santa Monica Boulevard. Mai multe persoane așteptau să intre într-un club, moment în care . Astfel, 30 de persoane au ajuns la spital, conform .

În același timp, trei persoane se află în stare critică. Până la sosirea salvatorilor, oamenii aflați în club au ieșit să-i ajute pe răniți. De asemenea, paramedicii sosiți la fața locului au descoperit că o persoană prezenta o rană provocată prin împușcare, potrivit sursei menționate.

Inițial, mașina a lovit o gheretă în care se vindea taco, după care a intrat direct în oameni. Incidentul s-a petrecut la 2.00 noaptea, ora locală. În sprijin au fost trimiși 124 de pompieri, conform .

„Se pare că cineva și-a pierdut cunoștința în interiorul vehiculului și a intrat cu mașina într-o rulotă cu tacos, iar apoi, în cele din urmă, s-a lovit de un număr mare de oameni care se aflau în fața unui club din East Hollywood”, a declarat căpitanul Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Van Gerpen.

🚨Breaking🚨:A vehicle plowed into a crowd on Santa Monica Blvd in East Hollywood, injuring 20+ people—including 5 in critical condition, 8–10 serious, and 10–15 fair.

Authorities say the driver may have lost consciousness after hitting a taco cart.

Victims are being treated;…

— The_Independent (@Rea_Independent)