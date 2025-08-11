News

Incident grav la examenul auto. Un candidat a intrat în stop cardiac în timp ce conducea maşina pe traseu, în Bucureşti

Tânăr resuscitat pe traseu, în timpul examenului pentru permis. Incident grav în Bucureşti, candidatului i s-a făcut rău la volan.
Daniel Spătaru
11.08.2025 | 12:21
Incident grav la examenul auto Un candidat a intrat in stop cardiac in timp ce conducea masina pe traseu in Bucuresti
Unui candidat la obţinerea permisului auto i s-a făcut rău la volan, în timpul examenului Foto: Legislaţie Rutieră

Incident grav în Bucureşti, la examenul pentru obţinerea permisului auto. Unui candidat i s-a făcut rău la volan, în timp ce conducea maşina pe o stradă din sectorul 5.

ADVERTISEMENT

Candidatul la obţinerea permisului auto a fost resuscitat

Cazul a fost semnalat pe pagina de Facebook „Info Trafic Bucureşti şi Ilfov”, unde a fost publicată şi o fotografie de la locul incidentului în care poate fi văzut şi un echipaj medical care acordă primul ajutor. Potrivit martorilor, tânărul candidat ar fi avut nevoie de resuscitare.

Incidentul s-a petrecut pe strada Veseliei din sectorul 5, în timpul probei practice de obţinere a permisului auto. Martorul care a făcut postarea a mai precizat să tânărul a intrat în stop cardiorespirator.

ADVERTISEMENT

Informaţii ulterioare, citate de b365.ro, arată că, din fericire, medicii au reușit să resusciteze și să stabilizeze victima. Incidentul de luni poate fi pus pe seama emoţiilor intense şi a căldurii semnalate încă de la primele ore ale dimineaţii de luni în Bucureşti, pe fondul unor probleme preexistente de sănătate ale candidatului la obţinerea permisului auto.

examen permis auto incident
Tânărul a fost resuscitat de medici în mijlocul străzii
Foto: Facebook Info Trafic Bucureşti şi Ilfov

Modificări ale examenului pentru obţinerea permisului auto

Capitala se află luni sub insidenţa unui cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat. Conform prognozei speciale pentru Municipiul Bucureşti, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu....
Digi24.ro
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator

În ceea ce priveşte examenul pentru obținerea permisului auto, acesta ar putea suferi modificări substanţiale, potrivit unei propuneri făcute de Avocatul Poporului, care urmăreşte să adauge un plus de dificultate. Astfel, pe lângă proba de traseu ar putea fi reintrodus testul din poligon, care a fost eliminat la începutul anilor 2000.

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere

De asemenea, se discută despre extinderea testului psihologic, pentru a identifica din timp potenţialul comportament agresiv pe care l-ar avea şoferii în trafic, dar se are în vedere şi introducerea obligatorie a cursurilor de conducere defensivă.

ADVERTISEMENT
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât...
Fanatik
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din țară, anunță ANM. Canicula...
Fanatik
Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din țară, anunță ANM. Canicula va face prăpăd în următoarele zile
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare...
Fanatik
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!