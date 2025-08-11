Incident grav la examenul auto. Un candidat a intrat în stop cardiac în timp ce conducea maşina pe traseu, în Bucureşti

Incident grav în Bucureşti, la . Unui candidat i s-a făcut rău la volan, în timp ce conducea maşina pe o stradă din sectorul 5.

ADVERTISEMENT

Candidatul la obţinerea permisului auto a fost resuscitat

Cazul a fost semnalat pe pagina de Facebook „Info Trafic Bucureşti şi Ilfov”, unde a fost publicată şi o fotografie de la locul incidentului în care poate fi văzut şi un echipaj medical care acordă primul ajutor. Potrivit martorilor, tânărul candidat ar fi avut nevoie de resuscitare.

Incidentul s-a petrecut pe strada Veseliei din sectorul 5, în timpul . Martorul care a făcut postarea a mai precizat să tânărul a intrat în stop cardiorespirator.

ADVERTISEMENT

Informaţii ulterioare, citate de , arată că, din fericire, medicii au reușit să resusciteze și să stabilizeze victima. Incidentul de luni poate fi pus pe seama emoţiilor intense şi a căldurii semnalate încă de la primele ore ale dimineaţii de luni în Bucureşti, pe fondul unor probleme preexistente de sănătate ale candidatului la obţinerea permisului auto.

Modificări ale examenului pentru obţinerea permisului auto

Capitala se află luni sub insidenţa unui cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat. Conform prognozei speciale pentru Municipiul Bucureşti, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

ADVERTISEMENT

În ceea ce priveşte examenul pentru obținerea permisului auto, acesta ar putea suferi modificări substanţiale, potrivit unei propuneri făcute de Avocatul Poporului, care urmăreşte să adauge un plus de dificultate. Astfel, pe lângă proba de traseu ar putea fi reintrodus testul din poligon, care a fost eliminat la începutul anilor 2000.

ADVERTISEMENT

De asemenea, se discută despre extinderea testului psihologic, pentru a identifica din timp potenţialul comportament agresiv pe care l-ar avea şoferii în trafic, dar se are în vedere şi introducerea obligatorie a cursurilor de conducere defensivă.