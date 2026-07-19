Incident în Formula 1! Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu monopostul Ferrari

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Iubitorii sporturilor cu motor sunt în extaz, în condițiile în care sezonul de Formula 1 se află în plină desfășurare. Actuala stagiune a adus surprize importante, Kimi Antonelli fiind pe primul loc în ierarhie. Totuși, la ultima cursă a avut loc un moment nedorit, celebrul Lewis Hamilton lovind un mecanic cu monopostul Ferrari.

Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu monopostul Ferrari

Marele Premiu al Belgiei se desfășoară în weekendul 17-19 iulie. La linia de start a competiției au luat loc cei mai cunoscuți piloți de curse din lume, iar aici îi enumerăm pe Lewis Hamilton, Max Verstappen sau Charles Leclerc. Cum competiția se desfășoară la o viteză extraordinară, incidentele sunt foarte probabile.

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Ei bine, Lewis Hamilton a lovit semnalul verde pentru a pleca în turul 23, însă unul dintre mecanici încă lucra la reglajul aripii din față. Monopostul l-a lovit pe pilot, iar acesta a întrebat fără să stea pe gânduri: „Este bine mecanicul?”, semn că se preocupă în principal de echipa sa.

Răspunsul nu a întârziat să apară, iar colegii pilotului au transmis că mecanicul este bine. Totuși, britanicul s-a plâns de echilibrul mașinii în timpul cursei, iar acest incident va fi analizat de oficialii din Formula 1. Dacă acest episod va fi confirmat, Lewis Hamilton riscă o penalizare pentru „unsafe release”.

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Drama in the Ferrari pit, Lewis Hamilton hit one of his mechanics! — Extreme Cars (@extremecarsf1)

Tragedie pentru sportul din România

Incidentul din Formula 1 a amintit, cumva involuntar, de tragedia lui Adrian Rus. Sportivul a lovit un alt coleg în timpul unei curse, , s