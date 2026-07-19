Incident în Formula 1! Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu monopostul Ferrari

Iubitorii sporturilor cu motor sunt în extaz, în condițiile în care sezonul de Formula 1 se află în plină desfășurare. Actuala stagiune a adus surprize importante, Kimi Antonelli fiind pe primul loc în ierarhie. Totuși, la ultima cursă a avut loc un moment nedorit, celebrul Lewis Hamilton lovind un mecanic cu monopostul Ferrari.
Marele Premiu al Belgiei se desfășoară în weekendul 17-19 iulie. La linia de start a competiției au luat loc cei mai cunoscuți piloți de curse din lume, iar aici îi enumerăm pe Lewis Hamilton, Max Verstappen sau Charles Leclerc. Cum competiția se desfășoară la o viteză extraordinară, incidentele sunt foarte probabile.
Ei bine, Lewis Hamilton a lovit semnalul verde pentru a pleca în turul 23, însă unul dintre mecanici încă lucra la reglajul aripii din față. Monopostul l-a lovit pe pilot, iar acesta a întrebat fără să stea pe gânduri: „Este bine mecanicul?”, semn că se preocupă în principal de echipa sa.
Răspunsul nu a întârziat să apară, iar colegii pilotului au transmis că mecanicul este bine. Totuși, britanicul s-a plâns de echilibrul mașinii în timpul cursei, iar acest incident va fi analizat de oficialii din Formula 1. Dacă acest episod va fi confirmat, Lewis Hamilton riscă o penalizare pentru „unsafe release”.
Incidentul din Formula 1 a amintit, cumva involuntar, de tragedia lui Adrian Rus. Sportivul a lovit un alt coleg în timpul unei curse, iar acest accident s-a încheiat cu moartea sa, spre nemulțumirea tuturor fanilor.