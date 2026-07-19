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Incident în Formula 1! Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu monopostul Ferrari

Momente cumplite la Marele Premiu al Belgiei. Cum a arătat, de fapt, momentul în care Lewis Hamilton a lovit un mecanic cu monopostul Ferrari.
Iulian Stoica
19.07.2026 | 19:25
Incident in Formula 1 Momentul in care Lewis Hamilton loveste un mecanic cu monopostul Ferrari
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Aproape de tragedie! Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu monopostul Ferrari. Foto: Colaj Fanatik
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Iubitorii sporturilor cu motor sunt în extaz, în condițiile în care sezonul de Formula 1 se află în plină desfășurare. Actuala stagiune a adus surprize importante, Kimi Antonelli fiind pe primul loc în ierarhie. Totuși, la ultima cursă a avut loc un moment nedorit, celebrul Lewis Hamilton lovind un mecanic cu monopostul Ferrari.

Momentul în care Lewis Hamilton lovește un mecanic cu monopostul Ferrari

Marele Premiu al Belgiei se desfășoară în weekendul 17-19 iulie. La linia de start a competiției au luat loc cei mai cunoscuți piloți de curse din lume, iar aici îi enumerăm pe Lewis Hamilton, Max Verstappen sau Charles Leclerc. Cum competiția se desfășoară la o viteză extraordinară, incidentele sunt foarte probabile.

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Ei bine, Lewis Hamilton a lovit semnalul verde pentru a pleca în turul 23, însă unul dintre mecanici încă lucra la reglajul aripii din față. Monopostul l-a lovit pe pilot, iar acesta a întrebat fără să stea pe gânduri: „Este bine mecanicul?”, semn că se preocupă în principal de echipa sa.

Răspunsul nu a întârziat să apară, iar colegii pilotului au transmis că mecanicul este bine. Totuși, britanicul s-a plâns de echilibrul mașinii în timpul cursei, iar acest incident va fi analizat de oficialii din Formula 1. Dacă acest episod va fi confirmat, Lewis Hamilton riscă o penalizare pentru „unsafe release”.

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Tragedie pentru sportul din România

Incidentul din Formula 1 a amintit, cumva involuntar, de tragedia lui Adrian Rus. Sportivul a lovit un alt coleg în timpul unei curse, iar acest accident s-a încheiat cu moartea sa, spre nemulțumirea tuturor fanilor.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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