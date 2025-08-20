News

Incident în Sibiu: o mașină a luat foc în mers. Traficul rutier a fost îngreunat

O mașină a luat foc în mers în Sibiu. Pompierii au intervenit imediat pentru a stinge focul, iar traficul din zonă a fost afectat
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 15:00
Incident in Sibiu o masina a luat foc in mers Traficul rutier a fost ingreunat
Un autoturism a luat foc în mers în Sibiu. Sursa foto: Hepta, Radare Sibiu/Colaj Fanatik

Un autoturism a luat foc în mers în Sibiu, iar partea frontală a vehiculului a fost avariată considerabil. Șoferul nu a pățit nimic și nu au fost raportate alte victime în urma incidentului produs miercuri, 20 august.

ADVERTISEMENT

O mașină a luat foc în mers în Sibiu

Autoturismul a luat foc în timp ce se afla în mers în cartierul Terezian, din municipiul Sibiu. Din fericire, conducătorul auto a reușit să oprească mașina la timp și nu au existat victime în urma incidentului. Pompierii au fost alertați și au intervenit rapid cu o autospecială de stingere pe strada Lungă.

Potrivit Ora de Sibiu, șoferul se deplasa pe strada respectivă și, la un moment dat, i-a apărut un martor în bord. Acesta a reușit să tragă la timp pe dreapta și a solicitat ajutorul unui alt participant la trafic. Acesta din urmă i-a oferit un extinctor.

ADVERTISEMENT

Pompierii au ajuns rapid în zonă și au lichidat incendiul. După acest incident, chiar dacă nimeni nu a fost rănit, circulația rutieră a fost îngreunată. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric la compartimentul motor al mașinii.

“În urma incendiului a fost afectată partea din față a autoturismului. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric produs la compartimentul motor al autoturismului”, a declarat Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, potrivit sursei menționate.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Un alt incident similar s-a petrecut cu doar o zi în urmă

Marți, 19 august, un incident asemănător s-a petrecut în Sibiu, de data aceasta pe strada Vasile Aaron. Pompierii au fost chemați să stingă un incendiu care se manifesta la partea din față a autoturismului, iar mașinile din apropiere au fost salvate.

ADVERTISEMENT
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digisport.ro
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată

“Pompierii sibieni au intervenit de urgență pe strada Vasile Aron din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.”, au transmis, ieri, reprezentanții ISU Sibiu.

Incendiul a afectat partea din față a mașinii și nu au fost înregistrate victime. Și de această dată, focul a fost produs de un scurtcircuit electric la compartimentul motor al vehiculului, după cum au mai precizat autoritățile.

ADVERTISEMENT
Un proiect privind pensiile magistraților, inițiat de coaliția anterioară, a fost respins în...
Fanatik
Un proiect privind pensiile magistraților, inițiat de coaliția anterioară, a fost respins în Senat. Guvernul vine cu propria variantă în noul pachet de măsuri
Încep înscrierile pentru voucherele de energie. Categoriile de persoane care vor primi un...
Fanatik
Încep înscrierile pentru voucherele de energie. Categoriile de persoane care vor primi un ajutor lunar de 50 de lei. Update
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei...
Fanatik
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF:...
iamsport.ro
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF: 'Mă doare mai mult ca orice!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!