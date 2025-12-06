Incident la o secție de votare din București! Alegerile la Primăria Capitalei ar putea fi sistate?

ADVERTISEMENT

Cu doar o zi înainte de vot, o secție de votare din București a intrat în situație de urgență. Autoritățile au intervenit imediat, evacuând cetățenii și izolând zona pentru siguranța tuturor. Întrebarea care preocupă acum opinia publică este dacă alegerile pentru Primăria Capitalei vor putea continua fără întreruperi.

Secție de vot în Sector 5, evacuată după sesizarea unui miros de gaze

Secția de votare organizată în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130 din Sector 5, București, a fost evacuată după ce personalul a sesizat un miros puternic de gaze în clădire. Incidentul a avut loc în decursul zilei de 6 decembrie, în jurul orei 10:35, și a determinat mobilizarea rapidă a mai multor structuri de intervenție.

La fața locului au ajuns echipaje ISU București – Ilfov, inclusiv specialiști CBRN, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și Secției 18, precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor. Pentru desfășurarea în siguranță a intervenției, .

Ce măsuri au luat autoritățile după alertare

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

În urma sesizării, au fost direcționate, de îndată, echipajele necesare pentru verificarea situației, respectiv:

echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structuri CBRN,

polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție,

precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor.

Pentru asigurarea accesului rapid al specialiștilor și desfășurarea în siguranță a intervenției, traficul rutier a fost temporar restricționat în zona adiacentă unității de învățământ, cu sprijinul polițiștilor rutieri”, se arată în comunicatul emis de Poliția Capitalei.

Sunt secțiile de votare sigure în ziua votului?

Reprezentanții Poliției Capitalei subliniază că acest eveniment nu este izolat: doar cu o zi înainte a mai fost raportată o sesizare similară în aceeași zonă din București, ceea ce ridică întrebări privind siguranța și buna desfășurare a scrutinului. Autoritățile verifică cu atenție fiecare situație pentru a se asigura că .

Conform datelor furnizate de autorități, nu există niciun motiv pentru sistarea alegerilor la secția de votare menționată, specialiștii confirmând că mirosul provine doar de la canalizare.

„Menționăm că, în cursul zilei precedente, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni.

De asemenea, verificările efectuate astăzi de către specialiști au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral”, transmit organele abilitate.