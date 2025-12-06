News

Incident la o secție de votare din București! Alegerile la Primăria Capitalei ar putea fi sistate?

O secție de votare din București a intrat în stare de alertă. Autoritățile intervin rapid, iar cetățenii au fost evacuați. Toată lumea se întreabă dacă alegerile pentru Primăria Capitalei vor putea continua.
Oana Bocskor
06.12.2025 | 14:41
Incident la o sectie de votare din Bucuresti Alegerile la Primaria Capitalei ar putea fi sistate
Alegerile la Primăria Capitalei ar putea fi sistate? Sursa foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cu doar o zi înainte de vot, o secție de votare din București a intrat în situație de urgență. Autoritățile au intervenit imediat, evacuând cetățenii și izolând zona pentru siguranța tuturor. Întrebarea care preocupă acum opinia publică este dacă alegerile pentru Primăria Capitalei vor putea continua fără întreruperi.

Secție de vot în Sector 5, evacuată după sesizarea unui miros de gaze

Secția de votare organizată în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130 din Sector 5, București, a fost evacuată după ce personalul a sesizat un miros puternic de gaze în clădire. Incidentul a avut loc în decursul zilei de 6 decembrie, în jurul orei 10:35, și a determinat mobilizarea rapidă a mai multor structuri de intervenție.

ADVERTISEMENT

La fața locului au ajuns echipaje ISU București – Ilfov, inclusiv specialiști CBRN, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și Secției 18, precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor. Pentru desfășurarea în siguranță a intervenției, traficul în zona adiacentă școlii a fost temporar restricționat.

Ce măsuri au luat autoritățile după alertare

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

În urma sesizării, au fost direcționate, de îndată, echipajele necesare pentru verificarea situației, respectiv:

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digisport.ro
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
  • echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structuri CBRN,
  • polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție,
  • precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor.

Pentru asigurarea accesului rapid al specialiștilor și desfășurarea în siguranță a intervenției, traficul rutier a fost temporar restricționat în zona adiacentă unității de învățământ, cu sprijinul polițiștilor rutieri”, se arată în comunicatul emis de Poliția Capitalei.

Sunt secțiile de votare sigure în ziua votului?

Reprezentanții Poliției Capitalei subliniază că acest eveniment nu este izolat: doar cu o zi înainte a mai fost raportată o sesizare similară în aceeași zonă din București, ceea ce ridică întrebări privind siguranța și buna desfășurare a scrutinului. Autoritățile verifică cu atenție fiecare situație pentru a se asigura că procesul electoral se desfășoară în condiții de securitate pentru toți cetățenii.

ADVERTISEMENT

Conform datelor furnizate de autorități, nu există niciun motiv pentru sistarea alegerilor la secția de votare menționată, specialiștii confirmând că mirosul provine doar de la canalizare.

„Menționăm că, în cursul zilei precedente, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni.

De asemenea, verificările efectuate astăzi de către specialiști au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral”, transmit organele abilitate.

Primarul Capitalei, votat și de cetățenii UE! Ce trebuie să știe electoratul la...
Fanatik
Primarul Capitalei, votat și de cetățenii UE! Ce trebuie să știe electoratul la alegerile locale 2025
Dumitru Dragomir, atac la adresa USR: „Vrea să pună mâna pe justiție! Sunt...
Fanatik
Dumitru Dragomir, atac la adresa USR: „Vrea să pună mâna pe justiție! Sunt numai pe luate”. Video
Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece...
Fanatik
Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe prima poziție. Bătălie strânsă cu Daniel Băluță
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decebal Rădulescu dezvăluie ce vedete s-au perindat prin apartamentul lui Mutu: ”A fost...
iamsport.ro
Decebal Rădulescu dezvăluie ce vedete s-au perindat prin apartamentul lui Mutu: ”A fost și Diana Munteanu”
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a...
as.ro
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!