Incident la Roland Garros! O jucătoare s-a prăbușit , urlând de durere și a fost scoasă pe brațe de pe teren

Hailey Baptiste, clasată pe locul 26 WTA, a fost protagonista unei accidentări groaznice la turneul de Grand Slam, de la Roland Garros. Ea a țipat de durere când a căzut pe zgură deoarece genunchiul stâng i-a cedat.

Hailey Baptiste a ieșit pe brațe de pe teren

Baptiste pornise un forehand inside-out, de pe piciorul din spate, împotriva adversarei sale, chinezoaica Wang Xiyu, când a avut loc accidentarea. Tânăra de 24 de ani a căzut la pământ și a țipat instantaneu de durere, ținându-se de genunchi.

Echipa medicală a intrat rapid pe teren, iar tatăl jucătoarei din Washington D.C., a coborât din tribună pentru a vedea ce se întâmplă cu fiica sa. Baptiste a fost nevoit să se retragă, iar Xiyu a avansat în runda următoare. Scorul era în acel moment 5-4 pentru chinezoaică.

Ea s-a calificat în turul al treilea, unde o va întâlni pe Yuliia Starodubtseva din Ucraina. Accidentarea lui Baptiste a venit după cea mai mare victorie din cariera sa. Ea a eliminat-o pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, la Madrid Open.

Cehul Mensik s-a prăbușit pe zgura pariziană

Cu doar câteva ore înainte, cehul Jakub Mensik, s-a prăbușit la pământ după ce a câștigat un meci de aproape cinci ore la Roland Garros. El l-a învins pe Mariano Navone în cel mai lung meci al turneului. Partida a durat 4 ore și 41 de minute, iar cehul s-a prăbușit pe teren din cauza epuizării, dar și a temperaturii ridicate.

Mensik a câștigat ultimul set cu 13-11 la pauză pentru a câștiga meciul cu 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6, iar la final a căzut la pământ. Cap de serie numărul 26, cehul a stat întins pe spate, cu mâinile acoperindu-și fața. El a primit comprese cu gheață și a fost acoperit cu o umbrelă, iar după aproximativ zece minute s-a ridicat și a plecat singur la vestiare.

Sorana Cîrstea joacă astăzi la dublu

Argentinianca, în vârstă de 21 de ani, a eliminat-o surprinzător pe Jasmine Paolini (13 WTA) în turul secund. Câștigătoarea din acest meci va întâlni mai departe învingătoarea dintre Wang Xiyu și Yuliia Starodubtseva.

Cîrstea va reveni însă astăzi pe teren, în competiția de dublu, unde va face echipă cu Anna Kalinskaya. Cele două vor întâlni perechea formată din franțuzoaicele Ferro și Parry.

De-a lungul carierei, ea a trecut o singură dată de turul secund, oprindu-se în runda cu numărul trei în 2011. Ea și Kalinskaya au câștigat anul trecut turneul WTA 1000 de la Madrid.