Sport

Incident la Roland Garros! O jucătoare s-a prăbușit , urlând de durere și a fost scoasă pe brațe de pe teren

O sportivă din America a fost nevoită să se retragă de la Roland Garros, după ce a suferit o accidentare gravă în mijlocul unui meci disputant la Grand Slamul de la Paris
Catalin Oprea
28.05.2026 | 07:30
Incident la Roland Garros O jucatoare sa prabusit urland de durere si a fost scoasa pe brate de pe teren
ULTIMA ORĂ
Hailey Baptiste s-a prăbușit pe zgura pariziană FOTO TNT Sports
ADVERTISEMENT

Hailey Baptiste, clasată pe locul 26 WTA, a fost protagonista unei accidentări groaznice la turneul de Grand Slam, de la Roland Garros. Ea a țipat de durere când a căzut pe zgură deoarece genunchiul stâng i-a cedat.

Hailey Baptiste a ieșit pe brațe de pe teren

Baptiste pornise un forehand inside-out, de pe piciorul din spate, împotriva adversarei sale, chinezoaica Wang Xiyu, când a avut loc accidentarea. Tânăra de 24 de ani a căzut la pământ și a țipat instantaneu de durere, ținându-se de genunchi.

ADVERTISEMENT

Echipa medicală a intrat rapid pe teren, iar tatăl jucătoarei din Washington D.C., a coborât din tribună pentru a vedea ce se întâmplă cu fiica sa. Baptiste a fost nevoit să se retragă, iar  Xiyu a avansat în runda următoare. Scorul era în acel moment 5-4 pentru chinezoaică.

Ea s-a calificat în turul al treilea, unde o va întâlni pe Yuliia Starodubtseva din Ucraina. Accidentarea lui Baptiste a venit după cea mai mare victorie din cariera sa. Ea a eliminat-o pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, la Madrid Open.

ADVERTISEMENT
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete...
Digi24.ro
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

Cehul Mensik s-a prăbușit pe zgura pariziană

Cu doar câteva ore înainte, cehul Jakub Mensik, s-a prăbușit la pământ după ce a câștigat un meci de aproape cinci ore la Roland Garros. El l-a învins pe Mariano Navone în cel mai lung meci al turneului. Partida a durat 4 ore și 41 de minute, iar cehul s-a prăbușit pe teren din cauza epuizării, dar și a temperaturii ridicate.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

Mensik a câștigat ultimul set cu 13-11 la pauză pentru a câștiga meciul cu 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6, iar la final a căzut la pământ. Cap de serie numărul 26, cehul a stat întins pe spate, cu mâinile acoperindu-și fața. El a primit comprese cu gheață și a fost acoperit cu o umbrelă, iar după aproximativ zece minute s-a ridicat și a plecat singur la vestiare.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea joacă astăzi la dublu

Sorana Cîrstea va juca vineri în turul al treilea la Roland Garros, acolo unde o va întâlni pe Solana Sierra. Argentinianca, în vârstă de 21 de ani, a eliminat-o surprinzător pe Jasmine Paolini (13 WTA) în turul secund. Câștigătoarea din acest meci va întâlni mai departe învingătoarea dintre Wang Xiyu și Yuliia Starodubtseva.

Cîrstea va reveni însă astăzi pe teren, în competiția de dublu, unde va face echipă cu Anna Kalinskaya. Cele două vor întâlni perechea formată din franțuzoaicele Ferro și Parry.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea va juca pentru prima dată în proba de dublu de la Roland Garros după o pauză de șapte ani. De-a lungul carierei, ea a trecut o singură dată de turul secund, oprindu-se în runda cu numărul trei în 2011. Ea și Kalinskaya au câștigat anul trecut turneul WTA 1000 de la Madrid.

Dezastru de 4,6 miliarde de euro la lansarea primului model Ferrari full-electric! Val...
Fanatik
Dezastru de 4,6 miliarde de euro la lansarea primului model Ferrari full-electric! Val de nemulțumire în comentarii
El este primul fotbalist din istorie care câștigă două trofee europene în același...
Fanatik
El este primul fotbalist din istorie care câștigă două trofee europene în același sezon! Performanță unică după triumful lui Crystal Palace în Conference League
Povestea incredibilă a lui Jean-Philippe Mateta, unicul marcator din finala Conference League. A...
Fanatik
Povestea incredibilă a lui Jean-Philippe Mateta, unicul marcator din finala Conference League. A ajuns în lumina reflectoarelor abia la 28 de ani
Tags:
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!