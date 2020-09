Incident la Zoo Timișoara. 6 canguri au fost omorâți de 3 câini care au sărit gardul

Trei câini au sărit gardul Grădinii Zoologice din Timișoara și au omorât 6 canguri care nu au avut nicio cale de scăpare.

Masacrul s-a produs în noaptea de luni spre marți, 22 septembrie, când trei câini de rasă au pătruns în habitatul mamiferelor.

Patrupezii au atacat și o pasăre Emu aflată în habitat, însă aceasta a reușit să sară gardul și să scape cu viață.

Cei 6 canguri au fost sfâșiați de câini, în condițiile în care nu au avut unde să fugă. „Au intrat trei câini în incinta Zoo, au sărit gardul în habitatul cangurilor și au omorât toți cei șase canguri pe care îi aveam. Au intrat și la Emu, dar ea de frică a reușit să sară peste gard. Noi am văzut dimineața când am venit la lucru. Am fost să căutăm pasărea și am găsit-o plimbându-se pe alei, din fericire nu a pățit nimic.

La canguri a fost altfel situația, pentru că ei aleargă atunci când sunt speriați și au un mecanism, li se blochează mușchii, nu mai pot să se miște. Cred că erau vreo doi masculi și patru femele”, a declarat administratorul Călin Călămar, administratorul Grădinii Zoologice din Timișoara, potrivit tion.ro.

Câinii nu erau maidanezi și au fost duși la un adăpost, însă nu sunt microcipați, astfel că nu se știe cine e stăpânul lor.

„Am chemat echipa Danyflor și am reușit să prindem doi câini. Sunt îngrijiți, unul dintre ei este un ciobănesc german, arată foarte bine. Nu are zgardă, dar e posibil să fie microcipat. Noi așa sperăm, să putem da de stăpâni. Celălalt aduce înspre Rottweiler, arătau bine câinii”, a adăugat Călămar, conform Tion.ro.

Cei doi câini prinși au fost transportați într-un adăpost unde se așteaptă ca cineva să-i revendice. Cum e puțin probabil ca acest lucru să se întâmple, câinii vor fi cel mai probabil eutanasiați.

La Grădina Zoologică din Timișoara există aproape 250 de animale, pe lângă cei 6 canguri omorâți. Îngrijitorii de la Zoo au dezvăluit că mamiferele nu au fost mâncate, ci doar ucise de câini.

