Incident militar între China și SUA. Armata chineză anunță că a ”alungat” un distrugător american care i-a încălcat suveranitatea

Este vorba despre USS Halsey, distrugător american care a intrat în apele teritoriale ale Taiwanului din Marea Chinei de Sud la 10 mai, conform unui mesaj transmis de Comandamentul Teatrului de Sud al Armatei Populare de Eliberare. A fost o manevră care i-a deranjat enorm pe chinezi, care îi acuză acum pe americani că ”au încălcat grav suveranitatea și securitatea Chinei”.

Armata chineză anunță că a ”alungat” un distrugător american care i-a încălcat suveranitatea

Cu toate acestea, chinezii par să exagereze incidentul și să-l folosească drept propagandă pentru a se prezenta drept o superputere militară. “Este încă o dovadă de netăgăduit a hegemoniei sale în materie de navigaţie şi a militarizării Mării Chinei de Sud”, a transmis Comandamentul. Conform purtătorului de cuvânt al armatei chineze, TIan Junli, distrugătorul american a fost ”determinat să plece”.

”Am ordonat forţelor navale şi aeriene să urmărească şi să monitorizeze nava în conformitate cu legile şi reglementările şi a emis un avertisment pentru a o determina să plece”, a declarat Tian Junli. Cu toate acestea, americanii consideră că acest incident a fost grav exagerat, pentru că distrugătorul are tot dreptul să circule în Marea Chinei de Sud, în apropiere de Insulele Paracel, ”conform dreptului internațional”.

și și-a continuat parcursul prin Marea Chinei de Sud. ”Distrugătorul de rachete ghidate USS Halsey din clasa Arleigh Burke a efectuat miercuri o traversare de rutină în Strâmtoarea Taiwan, prin apele în care se aplică libertăţile de navigaţie şi survolare în largul mării, în conformitate cu dreptul internaţional”, a declarat un purtător de cuvânt al Flotei a 7-a a Marinei americane, conform .

În replică, chinezii consideră că americanii au recurs la un gest de ”agitație publică”. “Trupele din teatrul de operaţii sunt întotdeauna în stare de alertă şi vor apăra cu hotărâre suveranitatea şi securitatea naţională, precum şi pacea şi stabilitatea regională”, a mai transmis într-un comunicat Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare.

Tensiunile dintre China și SUA au revenit din nou în centrul atenției

, acolo unde China revendică diferite porțiuni care sunt dorite și de Filipine, Vietnam, Indonezia, Malaezia şi Brunei. În 2016, Curtea Permanentă de Arbitraj a decis că pretențiile Chinei sunt neîntemeiate și nu au nicio bază în dreptul internațional, așadar Beijingul nu ar avea nimic de spus în această chestiune referitor la cine trece sau nu pe acolo.

În ciuda faptului că multă lume se teme că Beijingul va invada Taiwan, iar între China și SUA tensiunile sunt ridicate, președintele Joe Biden s-a întâlnit în urmă cu mai multe luni cu președintele chinez Xi Jinping. Cei doi au stabilit că nu ar ajuta pe nimeni ca aceste țări să fie într-un război, nici măcar unul rece.

”Cred că nu trebuie să existe un nou Război Rece. M-am întâlnit de multe ori cu Xi Jinping și am fost sinceri și clari unul cu celălalt. Nu cred că există vreo încercare iminentă din partea Chinei de a invada Taiwan. Am spus clar că vrem să vedem că problemele de peste strâmtoare să fie rezolvate în mod pașnic, așa că nu trebuie să se ajungă niciodată la asta. Sunt convins că el a înțeles ce spuneam, am înțeles ce spunea”, a declarat Joe Biden.

Situația a devenit și mai tensionată în ultimele luni, după ce apropierea Beijingului de Moscova a ajuns să fie considerată periculoasă de Occident. Cu toate că nu a ajutat niciodată Moscova la nivel oficial, Beijingul nu a criticat niciodată regimul lui Vladimir Putin pentru invazie. Mai mult, conform ultimelor informații, China a ajustat de fapt Rusia prin alte țări sau companii chineze.