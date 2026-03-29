Incident mortal pe stadionul care va găzdui meciul de deschidere al Cupei Mondiale

Momente de panică au avut loc înainte de meciul amical dintre Mexic și Portugalia, disputat pe Stadionul Azteca, din Mexico City. Arena va găzdui partida de deschidere a Cupei Mondiale, pe 11 iunie, când Mexicul va întâlni Africa de Sud, în Grupa A a competiției.
Un fan mexican și-a pierdut viața în urma unui accident tragic. Potrivit Secretariatului pentru Securitatea Cetățenească din Ciudad de México, bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a încercat să coboare de la al doilea la primul nivel, prin exterior, nu pe scările de acces.
El s-a dezechilibrat și a căzut în gol, aterizând la parter. După accident, serviciile medicale au intervenit imediat pentru a-i acorda îngrijiri, dar totul a fost în zadar. În ciuda eforturilor depuse la fața locului, suporterul a decedat din cauza gravității leziunilor. Cu o capacitate de 90.000 de locuri, stadionul Azteca a fost renovat pentru meciurile de la Cupa Mondială. Lucrările au durat aproape doi ani, stadionul fiind redeschis aseară.
Una dintre tribunele inferioare a fost demolată în acest scop, iar lojele speciale din partea inferioară a stadionului au fost eliminate pentru a oferi mai mult spațiu în tribune. Fațada a suferit, de asemenea, o renovare majoră, în cadrul căreia au fost instalate ecrane LED pe o suprafață de 2000 de metri pătrați. Stadionul a fost, de asemenea, consolidat structural prin construirea a două zone mari pe laturi, care vor servi drept baruri.
Alături de Maracana, din Rio de Janeiro, legendara arenă mexicană este singura din lume care a găzduit două finale de Cupă Mondială. În 1970 a fost gazda pentru Brazilia – Italia 4-1, iar în 1986 pentru Argentina – RFG 3-2. La Cupa Mondială de la vară, stadionul va găzdui cinci meciuri, dar nu și finala, care e programată pe Metlife Stadium din New Jersey.
Tragicul incident nu a influențat meciul Mexic – Portugalia, care s-a terminat 0-0. Lusitanii nu au avut vedeta, Cristiano Ronaldo, care se recuperează după o accidentare musculară. De asemenea, accidentați, Bernardo Silva, Rafael Leão și Rúben Dias nu au jucat.
Echipa Portugaliei, antrenată de spaniolul Roberto Martínez, va juca acum împotriva Statelor Unite, la Atlanta, într-un nou meci amical, programat pentru marți.
La Cupa Mondială din 2026, care va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic, Portugalia se află în Grupa K, alături de Uzbekistan, Columbia și un adversar care va fi stabilit după barajul intercontinental dintre Republica Democrată Congo și Jamaica.
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia/Danemarca
Grupa B: Canada, Bosnia/Italia, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Kosovo/Turcia
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia/Polonia, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Irak/Bolivia, Senegal, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, RD Congo/Jamaica, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama