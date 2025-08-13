Incident neobișnuit în timpul slujbei oficiate de ÎPS Teodosie: un clovn a întrerupt ceremonia. Reacția Arhiepiscopului Tomisului

Un incident neobișnuit a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Slujba oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a fost întreruptă de un clovn. Care a fost reacția arhiepiscopului.

ÎPS Teodosie, întrerupt de un clovn

Un moment neobișnuit a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, în timpul slujbei închinate Acatistelor Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Teodosie.

La scurt timp după rostirea Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare, ÎPS Teodosie s-a trezit în fața altarului cu un bărbat îmbrăcat într-un costum de clovn, care a îngenuncheat în fața sa. Scenele au avut loc joi, 7 august.

Acesta purta o perucă multicoloră și o pălărie roșie pe cap. El s-a grăbit să ajungă în față, moment în care a întrerupt slujba pentru câteva momente, salutându-l pe Teodosie: „Sărut mâna”.

Surprins, Înaltul Prelat s-a oprit și l-a întrebat: „Dar de unde ești? De unde ai apărut?”. Bărbatul îmbrăcat în clovn a decis să se oprească să primească binecuvântarea înainte de a merge la muncă.

„Mă duc să distrez copiii și eu”, a răspuns clovnul. Incidentul a atras atenția nu doar prin apariția neașteptată, ci și pentru că rânduiala Bisericii Ortodoxe interzice intrarea bărbaților cu capul acoperit în lăcașurile de cult.

ÎPS Teodosie, la un pas să se prăbușească

Nu este prima oară când se întâmplă incidente în timpul slujbelor oficiate de ÎPS Teodosie. La aceeași catedrală, în , Înaltul Prelat a fost .

În timpul ceremoniei, atunci când Teodosie sfințea apa din butoaie, a alunecat și cât pe ce să cadă. Atunci, 200.000 de PET-uri au fost îmbuteliate și oferite credincioșilor. Amintim că și în anul 2022, în cadrul aceleiași ceremonii, Arhiepiscopul Tomisului a fost la un pas să cadă de pe cisternele cu apă.