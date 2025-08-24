News

Incident neobişnuit la Florenţa. 20 de pasageri au fost daţi jos din avion, pentru că aeronava era prea grea

Un zbor de la Florenţa la Londra a fost afectat de temperaturile ridicate înregistrate în Italia. Specialiştii spun că fenomenul se va repeta tot mai des.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 14:47
Incident neobişnuit, 20 de pasageri au fost daţi jos din avion Foto: Hepta

20 de pasageri au fost nevoiți să se dea jos dintr-un avion al companiei British Airways, care urma să zboare de la Florența la Londra, deoarece aeronava era prea pentru decolare, din cauza căldurii. Experții avertizează că astfel de incidente ar putea deveni frecvente, din cauza schimbărilor climatice.

„Personalul aeronavei a spus că vor trebui să fie debarcaţi 36 de pasageri”

Incidentul a avut loc pe aeroportul „Amerigo Vespucci” din Florenţa. Din cauza temperaturilor ridicate aerul era mai rarefiat, ceea ce necesita mai mult combustibil pentru ca aeronava să atingă altitudinea necesară. Greutatea suplimentară a combustibilului a făcut ca masa totală a avionului să depășească limitele de siguranță pentru decolare.

Situația a fost complicată și mai mult de pista scurtă a aeroportului din Florența, care are aproximativ jumătate din lungimea celei a aeroportul Gatwick, din Londra.

O pasager care a trebuit să se dea jos din avion le-a povestit jurnaliştilor de la Mirror cum s-a întâmplat totul. „Pilotul a spus că oamenii trebuie să coboare, din cauza căldurii extreme. Erau cam 35 de grade și era nevoie de combustibil suplimentar pentru ca motorul să funcţioneze eficient. Personalul aeronavei a spus că vor trebui să fie debarcaţi 36 de pasageri, dar până la urmă 20 de persoane au fost fost date jos”, a declarat aceasta.

În viitor am putea avea astfel de situaţii trei sau patru zile pe săptămână

British Airways și-a cerut scuze pasagerilor afectați de această situație. „Din cauza naturii unice a aeroporturilor cu pistă scurtă, temperaturile extreme afectează presiunea aerului, așa că greutatea aeronavei trebuie redusă. Ne cerem scuze pentru inconveniente. Echipele noastre au depus eforturi mari pentru a-i duce pasagerii la destinație cât mai repede posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

Jonny Williams, expert în aviație la Universitatea din Reading, a avertizat că acesta nu este un incident izolat și că ar trebui să ne obișnuim cu astfel de situaţii. „Zilele toride de vară, când aeroporturile mai mici trebuie să reducă greutatea aeronavelor, vor deveni mai frecvente. Condițiile care odinioară apăreau cam o singură zi pe timpul verii ar putea apărea trei sau patru zile pe săptămână până în anii 2060. Zborurile către Spania, Italia sau Grecia ar putea deveni mai scumpe, pentru că avioanele vor transporta mai puțini pasageri, din cauza schimbărilor climatice”, a spus Williams.

Daniel Spătaru
