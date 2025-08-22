News

Incident periculos pe Aeroportul Sibiu: un copil de 5 ani a orbit pilotul unui elicopter cu un laser: ”Poate provoca o tragedie”

Un copil de 5 ani a îndreptat un laser spre cabina unui elicopter care se pregătea de aterizare pe Aeroportul Sibiu. Specialiștii au tras un semnal de alarmă.
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 17:18
Incident periculos pe Aeroportul Sibiu un copil de 5 ani a orbit pilotul unui elicopter cu un laser Poate provoca o tragedie
Un pilot a fost orbit de laserul cu care se juca un copil de cinci ani. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot produce tragedii. Sursa foto: Colaj Fanatik, Sibiu100

Un incident grav s-a produs pe Aeroportul Internațional Sibiu, unde un pilot de elicopter a întâmpinat dificultăți la aterizare după ce un copil a îndreptat un laser spre cabina aeronavei.  Pilotul a raportat imediat situația controlorilor de trafic, iar polițiștii au fost alertați.

Pilot de elicopter, orbit de laserul cu care se juca un copil de cinci ani

La scurt timp, echipajele de ordine publică l-au găsit pe copilul de cinci ani în apropiere de aeroport. Din păcate, acest caz nu este singular. Piloții atrag des atenția că oamenii nu sunt conștienți și îndreaptă tot felul de surse luminoase spre ei. Din fericire, pilotul a reușit să aterizeze în siguranță, dar specialiștii avertizează că astfel de gesturi pot provoca adevărate tragedii.

Specialiștii atrag atenția că, în fazele critice de zbor, decolare și aterizare, piloții au nevoie de maximă concentrare. Un fascicul luminos, oricât de mic ar părea la sol, devine extrem de deranjant la altitudine și poate acoperi o zonă mare din parbriz. Astfel, piloții pot fi orbiți temporar și își pot pierde reperele vizuale, conform Sibiu100.ro.

Ce amenzi primesc cei care orbesc piloții aeronavelor

Mai mult decât atât, astfel de gesturi atrag și amenzi uriașe. Conform Codului Aerian, utilizarea de lasere sau alte fascicule luminoase îndreptate spre aeronave aflate în zbor este interzisă. Cei care încalcă legea riscă amenzi între 8.000 și 16.000 de lei, chiar dacă gestul nu a fost intenționat.

Polițiștii îi avertizează pe cetățeni să nu îndrepte niciodată lasere sau lanterne spre cer. „Un gest aparent banal poate provoca un accident aviatic. Azi ești cu laserul în mână, mâine poți fi chiar tu pasager într-un avion”, au transmis oamenii legii.

Pentru a demonstra pericolul, piloții și controlorii au făcut un experiment, îndreptând un fascicul laser spre cockpit. Rezultatul a arătat cât de greu se poate orienta un pilot când lumina puternică îi obturează câmpul vizual.

Tags:
