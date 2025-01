Incident revoltător într-un cimitir din Olt. Un bărbat și-a găsit tatăl dezgropat la nici o zi de la înmormântare

Cimitirul din orașul Balș este bântuit de indivizi care dezgroapă morții, în căutatarea unor bunuri de valoare. Un bărbat a găsit mormântul tatălui vandalizat, la mai puțin de 24 de ore de la ceremonie

Teroare într-un cimitir din Olt

Un bărbat, care și-a înmormântat tatăl în cimitirul din Balș, l-a găsit dezgropat la nici 24 de ore de la ceremonie. În aceeași zi, alte două morminte au fost vandalizate, conform .

Localnicii se plâng de faptul că astfel de incidente au loc de doi ani. Profanatorii de morminte sunt în căutare de bunuri de valoarea, astfel că cei îndurerați de pierderea celor dragi sunt terorizați.

Bărbatul susține că poliția nu ar fi luat nicio măsură în acest sens, pentru a-i prinde pe faptași. Firma de pompe funebre i-ar fi anunțat pe agenți să păzească cimitirul, chiar după înmormântare, însă , conform sursei menționate.

Trupul unui copil, dezgropat și aruncat printre morminte

Incident revoltător în cimitirul din localitatea Frumușani, județul Călărași. T , apoi aruncat printre morminte. Acesta fusese înmormântat în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, o parte dintre rămășițele celui mic au fost găsite la groapa de gunoi din cimitir. Ștefan, tatăl îndurerat, susține că preotul din sat este de vină pentru cele întâmplate.

Mai mult, acesta spune că a existat un conflict între el și prelat. Atunci, preotul l-ar fi amenințat că „îi va veni de hac”. Ștefan crede că răzbunarea promisă a avut loc acum.

Imediat ce acesta a dat alarma, autoritățile au deschis o anchetă pentru a-i găsi pe profanatorii de morminte. Bărbatul din Frumușani a mers pentru a aprinde o lumânare, însă a constatat că altcineva era înmormântat în acel loc.

„Când am mers să aprind o lumânare am văzut altă cruce, alt mormânt. Am înnebunit când mi-am dat seama că fiul meu nu mai este acolo. Am sunat imediat la poliție”, spune Ștefan, pentru Călărași Press.