Incident șocant în Ilfov! Un copil de doar 12 ani a înjunghiat un bărbat în curtea casei în timp ce colinda de Halloween

Scene incredibile în noaptea de Halloween. Vineri, 31 octombrie, un copil de doar 12 ani a înjunghiat un bărbat în cartierul Green City, zonă în care locuiesc mai mulți oficiali ai Federației Române de Fotbal, după ce nu ar fi primit bomboane în urma colindatului.

Un copil de 12 ani a înjunghiat o persoană în noaptea de Halloween

Copiii merg din casă în casă costumați în diverse personaje, iar gazdele le oferă în schimb dulciuri sau chiar bani. Totuși, în municipiul Ilfov a avut loc un eveniment tragic.

Conform martorilor, un băiat de 12 ani a mers la colindat în cartierul Green City, iar după ce nu a primit ce și-a dorit, a scos un cuțit din buzunar și a înjunghiat gazda. Echipajele au ajuns rapid la fața locului, iar victima se află în prezent la spital.

Agresorul a fost transportat de polițiști la secție

Minorul a fost urcat de polițiști în autospecială și transportat la secție pentru a da declarații. Martorii susțin că băiatul ar fi fost lovit de victimă înainte de a scoate cuțitul. Tutorii copilului au ajuns și ei la fața locului.

În momentul redactării acestei știri, nu se cunoaște starea exactă a victimei. Se pare că bărbatul a pierdut mult sânge după ce a fost înjunghiat de minorul de 12 ani. Echipajul medical sosit la fața locului a decis imediat transportarea acestuia la cel mai apropiat spital.

Green City, cartier populat de nume importante din FRF

a fost construit de omul de afaceri Dumitru Bucșaru, fost acționar al clubului Unirea Urziceni. În zonă locuiesc mai multe persoane importante din cadrul Federației Române de Fotbal, precum Andrei Vochin sau Felix Grigore.