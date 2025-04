Incident șocant în Sibiu. Un șofer de autobuz a fost bătut de un călător nervos. Agresorul este de negăsit

Un șofer de autobuz din Sibiu victima fiind transportată la spital după ce s-a ales cu fracturi la maxilar. Agresorul este căutat de polițiști.

Șofer de autobuz din Sibiu, bătut de un pasager

Incidentul șocant s-a petrecut duminică dimineața, în stația de autobuz Magnolia din Sibiu. Șoferul firmei de transport Tursib a fost victima unui bărbat care l-a lovit, din senin, cu pumnul în față. Victima, în vârstă de 45 de ani, va avea nevoie de cinci săptămâni de îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, în jurul orei 09:30, cu privire la agresiune. că nu îl cunoștea pe agresor și atacul s-a produs atât de rapid încât nu a avut timp să reacționeze.

Nu se știe cu certitudine ce motiv a avut pasagerul să devină violent. Însă, victima a declarat pentru că, în dimineața respectivă, a trecut prin stația de autobuz cu un minut mai devreme față de programul stabilit în orar.

ADVERTISEMENT

Bărbatul violent a fost surprins de camerele video din autobuz. Este căutat de polițiști

După ce colegii i-au atras atenția, conducătorul autovehiculului a revenit în stația respectivă, iar în acel moment s-a produs incidentul. „Fiind duminică și nefiind oameni la lucru, am ajuns în cartierul Magnolia cu un minut mai devreme.

Nu mi-am dat seama de acest lucru, iar după patru stații am fost sunat de la dispecerat, care mi-a spus că am trecut cu un minut mai devreme și că trebuie să mă întorc în stația din cartierul Magnolia.

ADVERTISEMENT

Mirați, oamenii din autobuz m-au întrebat de ce întorc, iar eu le-am explicat ce s-a întâmplat. După un timp, am ajuns din nou în Magnolia, am întors autobuzul și am coborât ca să explic situația.

ADVERTISEMENT

În acel moment, un bărbat aflat în stație m-a lovit cu putere, fix în bărbie, cu un obiect pe care îl ținea strâns în mână. Deocamdată, sunt imobilizat pentru cinci săptămâni cu atele – niște sârme care îmi țin maxilarul fix, deoarece este rupt în trei locuri. Apoi voi avea nevoie de o operație pentru dinți”, a declarat șoferul bătut, potrivit Sibiu Independent.

Agresorul a fugit, iar acum este căutat de oamenii legii. El a fost surprins de camerele de supraveghere din autobuz. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.