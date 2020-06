Un incident șocant s-a petrecut, joi, într-o școală din China, acolo unde un bărbat a rănit mai multe persoane într-un atac cu un cuțit.

Conform Global Times, un incident șocant s-a petrecut joi, în jurul orei locale 08:30, în China, la Școala Primară din Wuzhou. Un bărbat a rănit cu un cuțit 39 de persoane, elevi și membri ai personalului.

Un raport emis de administrația locală arată că la locul incidentului au fost trimise opt ambulanțe, iar elevii și personalul care au avut de suferit în urma atacului au fost transferați la spitalele locale.

Today, a primary school in Wangfu Town, Wuzhou, Guangxi, was dismissed by the school as a security guard, and a dozen children were cut with a knife, and his deputy principal was dismissed.https://t.co/a8yi4lalO4

