Incident șocant la Aeroportul Otopeni. Tânără agresată de un agent de pază sub privirile indiferente ale trecătorilor: ”Nimeni nu s-a băgat”

Adriana, amica unei cunoscute vedete din showbiz, susține că ar fi fost victima unei agresiuni fizice în aeroport. Femeia ar fi primit un pumn în față, pe nepusă masă, în timp ce se afla într-un magazin de parfumuri din incinta Aeroportului Henri Coandă din București. Ce au spus forțele de ordine când a mers să depună plângere?

Prietena unui fost concurent de la Chefi la cuțite, agresată de un paznic în aeroport?

În dimineața zilei de vineri, 18 iulie 2025, pe la ora 6-7 dimineața, o femeie ar fi fost agresată de personalul de pază după ce s-ar fi plimbat printr-un magazin de parfumuri. Adriana, , pleca spre Istanbul unde avea programat un control la doctor. Aceasta fusese operată în urmă cu doar 6 săptămâni, suferind o intervenție estetică la nivelul feței.

Potrivit declarațiilor victimei, paznicul angajat de respectivul magazin, ar fi început să o urmărească. La un moment dat femeia s-a fi simțit deranjată de comportamentul angajatului și i-a spus acest lucru, moment în care susține că bărbatul ar fi început să o jignească. Ofensată, șatena i-a cerut explicații și i-a solicitat să-și decline identitatea, pentru a-l reclama managerului. În secunda următoare, bărbatul ar fi reacționat cu o lovitură în plină figură, potrivit declarațiilor presupusei victime.

„I-am spus că îl voi da în judecată pentru calomnie. Că nu are voie să mă jignească în niciun fel. I-am zis: dă-mi numele tău, el a răspuns: nu-ți dau numele. Am dat să-i întorc ecusonul, să-i fac o poză la nume. Și poc, mi-ai dat o palmă de am văzut stele verzi.

Eu sunt proaspăt operată, mi-am făcut lifting acum șase săptămâni. Mă duceam la control după intervenție. Nu se poate așa ceva, nu se poate, efectiv, nu se poate. În ce țară trăim?

Eu cheltui mulți bani pe parfumuri, în niciun caz nu se pune problema de furt. Când mă duc să cumpăr, miros mai multe, testez, mă dau cu ele. Așa procedez eu. Dar asta nu înseamnă că, dacă probez parfumuri, le fur”, a dezvăluit Adriana, în exclusivitate, pentru FANATIK.

De ce s-a temut cel mai tare femeia după ce ar fi primit o lovitură?

Speriată de gestul pe care ea îl numește violent, Adriana a simțit că este cazul să se apere și a aruncat cu telefonul după . Mai mult, a rămas contrariată de faptul că nimeni nu a intervenit pentru a o ajuta. Nici măcar personalul buticului în care se afla pentru a-și achiziționa un produs de înfrumusețare.

„Am început să țip, să urlu și să dau cu telefonul după el, ca reacție să mă apăr. Eu am toți mușchii de la față strânși, cusuți. De sperietură și șoc, m-am tras la o parte și am aruncat cu telefonul. Nu știam ce urmează. Mă gândeam că mă mai ia și la o rafală de pumni. Nu știi la ce să te aștepți de la un astfel de individ.

Am zis, băi, cum mă lovești, băi, cum mă lovești? Cum e posibil așa ceva? Și el îmi zice: taci că-ți mai dau una, taci! Nimeni din aeroport nu s-a băgat. Toată lumea se uita ca și cum era o normalitate să te bată paznicii. Nu a venit nimeni, niciun manager, nimeni. Cu cine să vorbesc? Mi-a fost și frică să mai stau. M-am gândit să nu mă bată din nou. Mi-e frică și să trec pe acolo”, a mai povestit, cu vocea tremurând, femeia.

Ce au spus polițiștii când a mers să depună plângere?

Șocată de gestul paznicului, femeia a renunțat la zborul ei și a decis să meargă la poliție să depună plângere împotriva celui care ar fi ridicat mâna la ea. Organele de ordine din Aeroportul Henri Coandă au văzut cadrele video în care Adriana ar fi fost agresată și ar fi demarat mai departe o anchetă. Până la finalizarea cercetărilor, bărbatul profesează în continuare în cadrul magazinul de parfumuri.

„Am sunat la 112, a venit poliția și m-a chemat undeva în subsolul aeroportului. Am depus plângere. Polițiștii au văzut imaginile, au văzut când m-a lovit, au văzut tot.

Nu-i posibil ca o femeie să fie bătută în aeroport de paznic. Puteai să fii și tu în locul meu, puteai să fie mama ta, putea să fie orice femeie din România asta. Mergi liniștit în aeroport, îți aștepți avionul, te duci să-ți cumperi ceva și te bate paznicul”, a mai explicat prietena concurentului de la Chefi la cuțite.

De asemenea, tânăra vrea să meargă până la capăt pentru a-și face dreptate. A mers și la INML pentru a obține un certificat medical, acuzând dureri, după cum susține ea pentru FANATIK.

„Apelez și la INML. Mă doare toată partea dreaptă. Sunt și în stare de șoc. Nici nu îmi vine să mai calc în aeroport. Îți spun sincer că-s traumatizată. Vreau acasă la mine. Dacă nici în aeroport nu mai ești în siguranță și te bat paznicii, ca femeie, atunci dacă ești pe stradă, te taie direct?!”, a încheiat femeia.

Am încercat să contactăm pentru o poziție oficială și conducerea magazinului, dar până în acest moment nu avem un punct de vedere.