Incident şocant la Campionatele Naţionale de Ciclism! Tatăl lui Edi Grosu acuză că a fost lovit cu maşina: “Mă gândesc să nu mai fac parte din echipa naţională niciodată!”. Exclusiv

La Campionatele Naţionale de Ciclism au avut loc incidente grave. Edi Grosu, cel mai valoros ciclist român, a fost implicat într-un scandal monstru. Tatăl său susţine că a fost lovit cu maşina de “rivalii” de la CSA Steaua.

Cursa de şosea din cadrul Campionatelor Naţionale s-a desfăşurat duminică. Tatăl lui Edi Grosu acuză că a fost lovit intenţionat cu maşina în timp ce se afla pe şosea şi în urma incidentului s-a ales cu o lovitură la cap.

Contactat de FANATIK, Edi Grosu a explicat de unde a început conflictul dintre el şi membrii CSA Steaua, antrenorul “militarilor”, Georgios Georgiadis, fiind acuzat că l-a lovit cu maşina pe tatăl său:

“Conflictul a început vineri când am făcut o adresă către UCI prin care am susţinut că trei sportivi: Emil Dima, Serghei Ţvetcov şi Cristian Răileanu, care fac parte din echipe UCI continentale erau înscrişi la campionatele naţionale de CSA Steaua. Lucrul acesta se întâmplă de patru ani.

“Ei iau îndemnizaţii de la Steaua din 2018 şi sunt trecuţi ca rutieri la echipa Steaua”

Echipa mea a trimis tot dosarul la UCI, ei au răspuns prompt Federaţiei, spunând că nu pot să ia startul cu acea echipă. Comisarul de cursă i-a lăsat să ia startul şi pe clasamentele postate după sosire apăreau cu echipele continentale.

Ulterior, am făcut o contestaţie, au fost descalificaţi. O altă chestie. Înscrierile la campionatele naţionale se făceau până pe data de 16 iunie. Ei erau înscrişi de CSA Steaua. Am făcut o altă contestaţie pentru că ei nu aveau înscriere făcută de echipele lor.

Ei iau îndemnizaţii de la Steaua din 2018 şi sunt trecuţi ca rutieri la echipa Steaua. La competiţiile interne concurează reprezentând clubul, ceea ce nu este corect. Este contrar regulamentului UCI, după care Federaţia se ghidează”.

“A tras de maşină să îl scoată într-un şanţ. Tatăl meu a dat cu capul de stâlpul de la uşa maşinii, are capul umflat”

Celor trei le-a fost permis să ia startul, iar incidentul a avut loc când unul dintre rutierii de la CSA Steaua a făcut pană, iar Viorel Grosu a încetinit pentru a nu-i oferi portanţă care să îi asigure un ajutor ilegal:

“Azi au luat startul, concursul s-a desfăşurat normal, după care unul dintre cei de la Steaua, Răileanu, a făcut pană. Tatăl meu era în spatele grupului în care mă aflam şi eu şi s-a oprit ca să controleze cursa, să nu îi ofere trenă care să îl ajute. Are antecedente domnul antrenor.

În acel moment, el (n.r. Georgios Georgiadis) a venit în paralel cu tatăl meu şi a tras de maşină să îl scoată într-un şanţ. L-a lovit pe partea dreaptă a maşinii, tatăl meu a dat cu capul de stâlpul de la uşa maşinii, are capul umflat.

Am sunat la poliţie, la ambulanţă şi apoi am postat filmuleţul pe Facebook. A oprit maşina şi a venit agresiv spre tata. Apoi, tata s-a oprit la antrenorul federal să îi spună. După sosire, când era şi poliţia acolo a început să îl agreseze pe unul care nu avea nicio legătură cu ce era în cursă, un mecanic. L-a lovit”, a explicat Edi Grosu.

Ce spune Georgiadis: “L-am lovit cu maşina, atât s-a întâmplat. Ne-am lovit în circulaţie”

După ce l-ar fi lovit pe Viorel Grosu cu maşina, antrenorul celor de la CSA Steaua a venit ameninţător spre tatăl rutierului, moment în care cei doi au fost la un pas de o încăierare, aşa cum se vede în imaginile de mai jos, postate pe Facebook de Edi Grosu:

Georgios Georgiadis şi-a prezentat şi el varianta spunând că a fost înjurat de tatăl lui Edi Grosu, însă a fost doar un accident în circulaţie:

”A început să mă înjure, am coborât şi m-am enervat şi eu. L-am lovit cu maşina, atât s-a întâmplat. Ne-am lovit în circulaţie, eu zic că m-au lovit ei. Noi avem alte reguli, nu ai voie să mă depăşeşti când am sportiv în faţă. Noi, maşinile din caravană, suntem în protecţia sportivilor.

Ei m-au şicanat şi nu am putut să ajung la sportivul meu. După ce i-am schimbat roata, au venit din partea stângă şi probabil au vrut să mă obstrucţioneze. Eu m-am supărat foarte mult pentru că exista posibilitatea să păţească ceva ciclistul din faţă. Nu l-am lovit, nici nu l-am atins. Eu sunt lovit la uşa din stânga şi el este lovit în faţă”, a spus Georgiadis pentru .

Istorie a conflictelor între Edi Grosu şi Giorgiadis: “La Jocurile Europene de la Minsk, el m-a agresat verbal, a vrut să mă lovească”

Între Edi Grosu şi Georgios Georgiadis există o istorie a conflictelor. Cu toate acestea, Federaţia a hotărât ca Giorgiadis să îl însoţească pe Edi Grosu la Jocurile Olimpice de la Tokyo:

“Când m-a văzut că filmez, a început să mă înjure. Eu am aflat de incident imediat după cursă. Noi avem un antecedent demult, de când era domnul Novak preşedintele federaţiei. La Jocurile Europene de la Minsk, el m-a agresat verbal, a vrut să mă lovească.

Am toate documentele, am trimis către Comisia de Disciplină, către domnul Novak. Am vrut doar să nu mai facă parte din lotul echipei naţionale pentru că eu nu voi mai fi prezent. Cât a fost domnul Novak, el a fost exclus total.

Noua conducere a Federaţiei l-a readus şi am cerut pentru Jocurile Olimpice să nu fie antrenorul meu. Răspunsul a fost sec: este singurul antrenor acreditat de Federaţie ca să vină. El m-a însoţit şi la Tokyo”.

Edi Grosu vrea să ruleze independent: “Mă gândesc foarte serios să nu mai fac parte din echipa naţională niciodată”

După aceste incidente, a spus pentru FANATIK că nu mai vrea să facă parte din naţionala României şi va face o adresă la Federaţia Internaţională pentru a rula independent:

“Mă gândesc foarte serios să nu mai fac parte din echipa naţională niciodată. O să vedem la UCI dacă se poate să fiu independent pentru că nu are niciun sens ca eu să aduc puncte echipei României.

Dar trebuie să discut cu echipa de club, este o primă chestie, nu este ceva decis. Dacă se va putea şi echipa mea, cu care sunt sub contract (n.r. Androni Giocattoli Sidermec)”, a conchis Grosu.