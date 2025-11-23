Sport

Incident teribil înaintea unui meci din Statele Unite! Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri

Este din nou haos în Statele Unite ale Americii, după un atac cu cuțitul petrecut înaintea unei partide. Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri.
Traian Terzian
23.11.2025 | 18:15
Incident teribil inaintea unui meci din Statele Unite Un jucator de fotbal american sia injunghiat doi coechipieri
ULTIMA ORĂ
Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri. Sursă foto: @TMZ
ADVERTISEMENT

Îngrozitorul incident s-a petrecut în statul Alabama, acolo unde un jucător de fotbal american al Universității din Birmingham și-a atacat cu un cuțit doi coechipieri. Care este starea celor doi sportivi înjunghiați.

Un jucător de fotbal american a fost arestat după ce și-a înjunghiat doi coechipieri

Cu doar câteva ore înainte de începerea întâlnirii de fotbal american dintre echipa Universității Alabama din Birmingham și formația South Florida Bulls, un jucător al gazdelor și-a atacat doi coechipieri cu cuțitul.

ADVERTISEMENT

Conform ESPN, incidentul s-a petrecut în campusul universității. Atacatorul, al cărui nume nu a fost dat publicității, a fost imediat arestat de poliție, în timp ce victimele au fost transportate de urgență la spital.

Din primele informații, starea de sănătate a celor doi tineri sportivi înjunghiați este stabilă, ei fiind în afara oricărui pericol. Deocamdată, motivul acestui atac nebunesc nu este cunoscut, însă vine după mai multe tragedii petrecute în lumea fotbalului american.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

”Poliția și Serviciul de Siguranța Publică al UAB investighează un atac care a avut loc în această dimineață la Centrul de Operațiuni de Fotbal. Se crede că rănile nu pun în pericol viața victimelor. Suspectul este în arest și nu există nicio amenințare la adresa campusului”, se arată într-un comunicat al universității.

ADVERTISEMENT
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Digisport.ro
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi

Decizie bizară a conducerii Universității Alabama

În ciuda acestui tragic incident care a șocat lumea fotbalului american, conducerea Universității Alabama a decis să nu amâne întâlnirea cu South Florida Bulls, deși mai mulți jucători nu a putut evolua.

În cele din urmă, oaspeții s-au impus extrem de clar cu scorul de 48-18. La finalul jocului, Alex Mortensen, antrenorul interimar al celor din Alabama, a precizat că s-a luat decizia disputării meciului, deoarece era ultimul din acest sezon pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Lovitură teribilă pentru fotbalul american

Anul 2025 a început cu o adevărată dramă pentru americani, după ce un bărbat a comit un atentat sângeros. Aflat la volanul unui SUV, acesta a intrat cu mașina în mulțime și a omorât mai multe persoane, printre care și un fost jucător de fotbal american.

Printre cele 15 persoane care și-au pierdut viața s-a aflat și Tiger Bech (28 de ani), un fost jucător de fotbal american la Princeton între anii 2017 și 2019, care abandonase sportul și devenise broker.

Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul...
Fanatik
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!”
Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin. România – Austria se joacă acum. ”Tricolorele”,...
Fanatik
Trofeul Carpați 2025 la handbal feminin. România – Austria se joacă acum. ”Tricolorele”, în avantaj la pauză
Cum a decis Valentin Ceaușescu să se îndepărteze de Steaua după un joc...
Fanatik
Cum a decis Valentin Ceaușescu să se îndepărteze de Steaua după un joc aranjat: „Fotbaliștii trânteau meciurile pentru bani”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să...
iamsport.ro
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să ceară bani pe TikTok: 'Copiii nu îți datorează nimic, nu au ales ei să se nască!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!