Incident teribil înaintea unui meci din Statele Unite! Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri

Îngrozitorul incident s-a petrecut în statul Alabama, acolo unde un jucător de fotbal american al Universității din Birmingham și-a atacat cu un cuțit doi coechipieri. Care este starea celor doi sportivi înjunghiați.

Un jucător de fotbal american a fost arestat după ce și-a înjunghiat doi coechipieri

Cu doar câteva ore înainte de începerea întâlnirii de fotbal american dintre echipa Universității Alabama din Birmingham și formația South Florida Bulls, un jucător al gazdelor și-a atacat doi coechipieri cu cuțitul.

Conform , incidentul s-a petrecut în campusul universității. Atacatorul, al cărui nume nu a fost dat publicității, a fost imediat arestat de poliție, în timp ce victimele au fost transportate de urgență la spital.

Din primele informații, starea de sănătate a celor doi tineri sportivi înjunghiați este stabilă, ei fiind în afara oricărui pericol. Deocamdată, motivul acestui atac nebunesc nu este cunoscut, însă vine după mai multe .

”Poliția și Serviciul de Siguranța Publică al UAB investighează un atac care a avut loc în această dimineață la Centrul de Operațiuni de Fotbal. Se crede că rănile nu pun în pericol viața victimelor. Suspectul este în arest și nu există nicio amenințare la adresa campusului”, se arată într-un comunicat al universității.

Decizie bizară a conducerii Universității Alabama

În ciuda acestui tragic incident care a șocat lumea fotbalului american, conducerea Universității Alabama a decis să nu amâne întâlnirea cu South Florida Bulls, deși mai mulți jucători nu a putut evolua.

În cele din urmă, oaspeții s-au impus extrem de clar cu scorul de 48-18. La finalul jocului, Alex Mortensen, antrenorul interimar al celor din Alabama, a precizat că s-a luat decizia disputării meciului, deoarece era ultimul din acest sezon pe teren propriu.

Lovitură teribilă pentru fotbalul american

Anul 2025 a început cu o adevărată dramă pentru americani, după ce un bărbat a comit un atentat sângeros. Aflat la volanul unui SUV, acesta a intrat cu mașina în mulțime și a omorât mai multe persoane, .

Printre cele 15 persoane care și-au pierdut viața s-a aflat și Tiger Bech (28 de ani), un fost jucător de fotbal american la Princeton între anii 2017 și 2019, care abandonase sportul și devenise broker.