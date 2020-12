Incident tragic la o secție de votare din Argeș. Un bătrân de 80 de ani a murit

Un incident funest a avut loc la o secție de votare din județul Argeș. Un bărbat de 80 de ani și-a găsit sfârșitul chiar în curtea clădirii unde era organizată respectiva secție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inițial, bătrânul a leșinat. Cei prezenți au alertat echipajele medicale de salvare, dar, la sosirea acestora, omul se afla în stop cardio-respirator.

În ciuda manevreler de resuscitare, octogenarul a încetat din viață. Tragicul încident s-a petrecut în localitatea argeșeană Teiu, în curtea secției de votare nr. 486.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tragedie la o secție din Argeș. Un bărbat de 80 de ani a murit

Potrivit oamenilor legii, „la nivelul judetului Arges, toate cele 522 de secții de votare au fost deschise fără incidente. Până la acest moment nu au fost sesizate incidente, care să afecteze desfășurarea votului. Aproape 1.200 de efective, dintre care 391 de polițiști, 399 de jandarmi și 351 de reprezentanți I.S.U., asigură paza și protecția a 512 din cele 522 de secții de votare constituite pe raza județului Arges, iar pentru restul secțiilor de votare, dispozitivul este asigurat de celelalte structuri ale M.A.I.

Conform legii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are obligatia sa ia toate masurile pentru a sigura corectitudinea operatiunilor de votare si pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. In ceea ce priveste mentinerea ordinii, atributiile presedintelui sectiei de vot se intind si in afara localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 50 metri”, scrie ziare.com.

ADVERTISEMENT

Decesul bărbatului de 80 de ani din Arges, cunoscut cu afecțiuni cardiace, este al doilea de acest fel petrecut în ziua de astăzi. O altă persoană și-a pierdut viața, în București, la secția de votare 653, scrie Antena 3.

Bărbatul din Capitală a început să se simtă rău chiar în interiorul cabinei de votare, iar cei prezenți au sunat imediat echipajele medicale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amble scenarii s-au desfășurat în mod identic de la sosirea salvatorilor. Și bucureșteanul se afla în stop cardio-respirator și nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva.

Omul nu a apucat să voteze, iar, momentan, nu se cunosc detalii despre identitatea acestuia. Activitatea în secția din sectorul 3 a fost suspendată temporar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astăzi, 6 decembrie 2020, aproximativ 19 milioane de români sunt așteptați la secțiile de votare pentru a alege cei 465 de membri ai Palamentului României, cei care se vor ocupa de puterea legistativă a țării noastre pentru următorii 4 ani.