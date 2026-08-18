Scene incredibile în Turcia! Președintele clubului, la un pas să fie bătut măr de fani

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Un incident uluitor s-a petrecut în fața unui stadion celebru din Turcia. Un om de afaceri și președinte al unui club de fotbal din orașul Denizli s-a lovit de nemulțumirile venite din partea unui grup de suporteri legat de situația echipei.

Patron de club din Turcia, la un pas să fie bătut

Süleyman Urkay se află la al treilea mandat în calitate de conducător sportiv. A fost la cârma formației Denizlispor în perioadele 2012–2013 și 2016–2018, ultima oară primind această oportunitate în august 2025. a obținut la momentul respectiv 72 din cele 95 de voturi din partea congresului clubului.

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Afaceristul turc este renumit pentru activitatea pe care o desfășoară pentru echipa de fotbal din localitatea Denizli. Din păcate, anul acesta formația a început cu stângul pentru că nu va putea participa în campionat. Conducerea a anunțat că nu a reușit să alcătuiască un lot suficient pentru a evolua pe teren.

Astfel, echipa va retrograda înainte chiar de începerea competiției sportive. Acest lucru nu a fost deloc pe placul suporterilor care și-au exprimat imediat neajunsurile. Potrivit , un grup de fani s-a deplasat la Complexul Sportiv Haluk Ulusoy. Ei au vrut să agațe un steag în incinta bazei sportive, dar lucrurile au escaladat.

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Situația a devenit tensionată în clipa în care au dat peste președinte. Süleyman Urkay a început să se certe cu aceștia și a fost la un pas să fie luat la bătaie. Într-o filmare care circulă pe rețeaua X se poate observa cum unul dintre bărbați se desprinde din grup și este foarte aproape să-l lovească. Din fericire, intervine la timp un agent de securitate.

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Angajatul reușește să-l îndepărteze pe cunoscutul președinte de club departe de agitație, spre o mașină. Paznicul separă celor două părți și împiedică incidentul să evolueze și mai mult. Întreaga ceartă și reacțiile fanilor din fața stadionului din Turcia au fost surprinse de camerele de filmat ale telefoanelor mobile.

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📌Denizlispor, yeterli kadro oluşturulamaması nedeniyle yeni sezonda lige katılamayacak ve lig başlamadan küme düşecek. Tesislerde taraftarlar ile başkan arasında gerginlik yaşandı. — İHA Spor (@iha_spor)

”Nu contează în ce ligă se află”

Evenimentul nefericit vine la scurtă vreme după ce a vorbit despre reducerea datoriilor clubului. Un alt aspect pe care l-a vizat în al treilea mandat a fost rezolvarea interdicției de transferuri. În ultima perioadă au plecat de la Denizlispor mai mulți jucători, cum ar fi Ramazan Karakurt, Yusuf Emre İnanır și Kemal Çetinkaya.

„Nu contează în ce ligă se află Denizlispor. Am venit să reducem datoriile clubului și să ridicăm interdicția de transferuri. Numărul mic de membri ai consiliului de administrație a fost criticat. Mulți oameni pe care i-am invitat nu au acceptat oferta noastră.

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Cu toate acestea, vom mări numărul membrilor consiliului de administrație la 25 cât mai curând posibil”, a spus Süleyman Urkay, scrie . Cunoscutul om de afaceri a fost singurul candidat care a intrat în congresul desfășurat în Sala Mehmet Gazi a Centrului Cultural Denizli Pamukkale.

Erhan Ergil, un fost președinte care era așteptat să fie candidat, nu a participat la alegeri. Bărbatul a invocat la acea vreme mai multe nereguli, printre care se află refuzul accesului membrilor și excluderea unora dintre aceștia.