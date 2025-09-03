Incident violent la un meci din Columbia. Un jucător a pălmuit-o pe arbitra de centru după ce a primit cartonașul roșu. Video

Un cartonaș roșu încasat de un jucător la o întâlnire din ligile inferioare din Columbia l-a făcut pe acesta să-și iasă din minți și să o agreseze pe arbitra Vanessa Ceballos. Mai exact, i-a dat o palmă peste față.

O femeie arbitru a fost pălmuită de un jucător pe care îl eliminase

În minutul 66 al meciului dintre echipele Deportivo Quique și Real Alianza Aracataca, din Liga de Fotbal Magdalena din Columbia, arbitra Vanessa Ceballos i-a arătat cartonașul roșu unui jucător aflat pe banca de rezerve.

Deși motivul eliminării nu este clar, înregistrarea arată că fotbalistul a reacționat la decizie apropiindu-se de arbitră și apoi pălmuind-o. După gestul său incalificabil, jucătorul a ales să-i întoarcă spatele, provocând agitație printre cei prezenți, precum și printre coechipieri.

Vanessa Ceballos a avut o reacție intensă după atac și a încercat să riposteze, dar a fost ținută pentru a nu putea răspunde. Mai mulți bărbați au fost nevoiți să o înconjoare pentru a preveni escaladarea situației. În același timp, atacatorul a fost tras deoparte de un coechipier, care pare că l-a mustrat pentru acțiunea sa.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean — Jose Borda (@Borda_analista)

Reacții virulente după incidentul din Columbia

Incidentul a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare și a stârnit un val de critici și indignare în rândul fanilor și al comunității sportive. ”Micuțul ar fi trebuit dus imediat la secția de poliție”, a scris un suporter în mediul online.

”Un jucător ca acesta, pentru că l-a atacat pe arbitru în halul ăsta, nu ar trebui să mai joace niciodată fotbal profesionist”, a comentat un alt fan pe rețelele de socializare după atacul asupra Vanessei Ceballos.

De asemenea, Liga de Fotbal Magdalena a condamnat atacul într-un comunicat în care a subliniat respingerea tuturor formelor de violență, în special a violenței bazate pe gen, și a subliniat că niciun act de agresiune verbală sau fizică împotriva femeilor nu trebuie tolerat sau acceptat în lumea sportului.

”Nu acceptăm niciun tip de violență verbală sau fizică împotriva femeilor. Fotbalul ar trebui să fie un spațiu competitiv în cadrul respectului pentru toți participanții și asistenții la cel mai mare spectacol de pe pământ”, se arată în comunicatul semnat de Roxana Arrieta Cruz, președintele respectivei ligi.

De menționat este faptul că Vanessa Ceballos a făcut parte din prima echipă de arbitraj din istoria fotbalului columbian compusă în întregime din femei. Evenimentul a avut loc pe 26 februarie 2021, într-un meci dintre formațiile Barranquilla și Atletico Huila, din liga a doua.

Femeile arbitru, mari probleme și în România

Incidente regretabile au avut loc și în Româna cu femeile arbitru. În urmă cu doi ani, după ce meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni a fost arbitrat de Iuliana Demetrescu.

”Am văzut meciul Voluntari – Mioveni! Arbitru a fost o femeie (n.r. – Iuliana Demetrescu), cu sânii în vânt pe teren! Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia! Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”, a declarat atunci patronul FCSB.

În urmă cu mai puțin de o lună, după un gol nevalidat în timpul partidei Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0 și a folosit cuvinte jignitoare la adresa Cristinei Trandafir, aflată în camera VAR.

”Aud la DigiSport alt escroc Vassarian, unul Vochin, venin. Cretin și prostituat federal permanent. Mergeți băi cu Dumnezeu și băliți în altă parte, pupincuriștilor. Luați-vă bă femeia de la VAR și mergeți cu ea la PUF. La monitoare, la pești, la și pe centură”, a scris fostul patron de la Poli Iași, pe contul de Facebook.