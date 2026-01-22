Sport

Incidente grave la un meci de Europa League! Poliția a intrat în stadion, startul jocului a fost întârziat 53 de minute! Primarul a convocat o ședință de urgență. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
22.01.2026 | 23:29
ULTIMA ORĂ
Incidente în tribune la meciul Utrecht - Genk din Europa League. Foto: X
Joi seară de la ora României 22:00 a fost programat și meciul dintre Utrecht și Genk din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League. Clubul olandez a invocat probleme organizatorice în zona de pe stadion rezervată suporterilor echipei belgiene.

Utrecht are o rivalitate regională cu Vitesse, iar suporterii formației din Arnhem sunt legați de o anumită prietenie cu cei ai lui Genk. De asemenea, din această camaraderie fac parte și unii dintre fanii Petrolului Ploiești. În acest context, ultrașii belgieni s-au prezentat destul de „montați” la această partidă și, probabil însoțiți și de către un anumit număr de suporteri ai lui Vitesse, au generat incidente destul de mari pe stadion înainte de startul meciului, fiind nevoie inclusiv ca polițiștii să intervină în zona respectivă.

„Lovitura de începere a meciului FC Utrecht – KRC Genk a fost amânată din cauza unei situații din zona de oaspeți. O actualizare va urma imediat ce vor fi disponibile mai multe informații”, a fost anunțul făcut de clubul Utrecht în momentele respective.

„Se întâmplă niște lucruri în zona de oaspeți a lui Genk. Probleme de securitate. Vor să verifice mai întâi asta, să clarifice situația și abia apoi putem începe meciul”, au notat jurnaliștii de la Ziggo Sport.

Primarul din Utrecht a făcut o ședință în regim de urgență pentru rezolvarea situației!

Fanii lui Utrecht îi acuză pe cei ai lui Genk de faptul că mulți dintre ei au intrat pe stadion în principiu fără bilete valide la meci și, destul de probabil, fără a fi percheziționați. Primarul din Utrecht, Sharon Dijksma, a convocat o ședință de urgență în acest context extrem de tensionat, susțin cei de la utrechtfans.nl. 

În cele din urmă, după intervenția poliției pe stadion, meciul de Europa League a început, însă cu o întârziere de 53 de minute.

