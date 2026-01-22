Incidente grave la un meci de Europa League! Poliția a intrat în stadion, startul jocului a fost întârziat 53 de minute! Primarul a convocat o ședință de urgență. Video

ADVERTISEMENT

Joi seară de la ora României 22:00 a fost programat și meciul dintre Utrecht și Genk din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League. Clubul olandez a invocat probleme organizatorice în zona de pe stadion rezervată suporterilor echipei belgiene.

Startul meciului Utrecht – Genk din Europa League a fost amânat cu 53 de minute din cauza unor incidente provocate de ultrașii belgieni! Polițiștii au intrat de urgență în stadion

Utrecht are o rivalitate regională cu Vitesse, iar suporterii formației din Arnhem sunt legați de o anumită prietenie cu cei ai lui Genk. De asemenea, din această camaraderie fac parte și unii dintre În acest context, ultrașii belgieni s-au prezentat destul de „montați” la această partidă și, probabil însoțiți și de către un anumit număr de suporteri ai lui Vitesse, au generat incidente destul de mari pe stadion înainte de startul meciului, fiind nevoie inclusiv ca polițiștii să intervină în zona respectivă.

„Lovitura de începere a meciului FC Utrecht – KRC Genk a fost amânată din cauza unei situații din zona de oaspeți. O actualizare va urma imediat ce vor fi disponibile mai multe informații”, a fost anunțul făcut de clubul Utrecht în momentele respective.

ℹ️ De aftrap van FC Utrecht – KRC Genk is uitgesteld vanwege een situatie bij het uitvak. Zodra er meer informatie is, volgt een update. — FC Utrecht (@fcutrecht)

„Se întâmplă niște lucruri în zona de oaspeți a lui Genk. Probleme de securitate. Vor să verifice mai întâi asta, să clarifice situația și abia apoi putem începe meciul”, au notat jurnaliștii de la Ziggo Sport.

Primarul din Utrecht a făcut o ședință în regim de urgență pentru rezolvarea situației!

Fanii lui Utrecht îi acuză pe cei ai lui Genk de faptul că mulți dintre ei au intrat pe stadion în principiu fără bilete valide la meci și, destul de probabil, fără a fi percheziționați. Primarul din Utrecht, Sharon Dijksma, a convocat o ședință de urgență în acest context extrem de tensionat, susțin cei de la

De ME is het vak ingegaan om het te ontruimen of althans de groep die illegaal binnen is gedrongen eruit te halen. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns)

În cele din urmă, după intervenția poliției pe stadion, a început, însă cu o întârziere de 53 de minute.