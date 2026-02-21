Sport

Incidente între galerii la Rapid – Dinamo 2-1. Jandarmii au intervenit să oprească „Marea Bulgăreală”. Ce amenzi s-au dat. Video

Rapid - Dinamo 2-1, derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga, a fost marcat și de incidente. Fanii celor două rivale s-au „duelat” în tribune. Jandarmii au intervenit pentru a opri o bătaie... cu bulgări.
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
22.02.2026 | 00:12
Incidente între galerii la Rapid - Dinamo 2-1. Jandarmii au intervenit să oprească „Marea Bulgăreală”. FOTO: sportpictures.eu
A fost derby în etapa a 28-a din SuperLiga. 13.728 de spectatori au fost în tribunele Arenei Naționale la Rapid – Dinamo 2-1. S-a lăsat însă și cu incidente între cele două galerii, iar Jandarmeria a dat amenzi.

Incidente la Tribuna 2 în Rapid – Dinamo 2-1

Rapid – Dinamo s-a jucat printre munți de zăpadă din cauza ninsorii abundente din București. Organizatorii au făcut eforturi mari pentru a curăța suprafața de joc, iar omătul s-a strâns pe marginea terenului și în tribune. De acest lucru au „profitat” spectatorii, care au aruncat tot meciul cu bulgări. 

La un moment dat lucrurile au degenerat și a fost nevoie de intervenția jandarmeriei. După ce i-au „bombardat” pe jucători, cele două galerii au început o răfuială cu bulgări. Acest lucru a creat un mic haos la Tribuna 2, acolo unde se aflau suporterii rapidiști. Fanii lui dinamo au încercat să rupă cordonul format de firma de pază și să se ducă peste rivali. Jandarmeria a intervenit prompt și a detensionat situația.

„Galeriile celor două echipe s-au provocat reciproc și au aruncat cu bulgări de zăpadă. La un moment dat, suporterii dinamoviști au forțat cordonul societății specializate de pază și au încercat să ia contact cu galeria echipei adverse. Jandarmii au intervenit prompt și au detensionat situația, menținând o distanță de siguranță între cele două galerii”, a fost mesajul Jandarmeriei, comunicat site-ului FANATIK.RO.

Ce amenzi s-au dat după incidentele de la Rapid – Dinamo

Deși „Marea Bulgăreală” a părut o joacă de copii, Jandarmeria nu s-a jucat. Rapid a fost amendat cu 10.000 de lei, iar firma de pază a primit o sancţiune contravențională, în valoare de 15.000 de lei.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, un act de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 375 din Codul Penal al României.

Totodată, jandarmii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.125 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Suporteri interziși pe stadioane

16 suporteri au primit interdicții de acces pe stadioane, pentru perioade cuprinse între 6 luni și un an. „Totodată, au fost aplicate 16 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a mai transmis Jandarmeria.

Incidente la Tribuna 2 în Rapid - Dinamo

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
