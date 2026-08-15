Sport

Incidente la metrou în București înainte de Rapid – Dinamo. Fanii giuleșteni au sărit la bătaie, jandarmii au intervenit. Video

Derby-ul dintre Rapid și Dinamo riscă să degenereze cu multe ore înainte de ora de start. Asta, după ce ultrașii celor două echipe s-au întâlnit în subsol la metroul bucureștean.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
15.08.2026 | 19:36
Incidente la metrou in Bucuresti inainte de Rapid Dinamo Fanii giulesteni au sarit la bataie jandarmii au intervenit Video
SPECIAL FANATIK
Incidente înainte de Rapid vs. Dinamo
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Potrivit reporterului FANATIK aflat la fața locului, un grup de fani ai Rapidului au fost cei care i-au provocat pe rivalii dinamoviști, în timp ce aceștia se deplasau într-un grup mare pentru a ajunge la stadion.

Incidente la metroul bucureștean, între fanii Rapid și Dinamo. Un ultras a fost agresat de jandarmi

La fața locului au fost prezente mai multe efective de jandarmi, care au intervenit și nu au lăsat lucrurile să degenereze. Mai mult, un fan dinamovist a fost legitimat și dus în dubă de jandarmi. Jandarmii par să folosească forța excesivă și l-ar fi lovit de mai multe ori pe tânăr.

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Jandarmii au folosit forța excesivă și în momentul în care dinamoviștii au devenit agresivi și au încercat să rupă cordonul, pentru a ajunge la câțiva rivali din Giulești. S-au folosit, de asemenea, clasicele scandări rasiste care au devenit ceva obișnuit pentru astfel de derby-uri.

Incidentele dintre rapidiști și dinamoviști nu sunt ceva ieșit în comun într-un derby fierbinte al fotbalului românesc

Cu toate că anii trec, ultrașii pătimași tratează orice derby cu maximă „implicare”. Astfel că rareori aceste meciuri sunt lipsite de incidente, în special înainte și după fluierul de final al arbitrului. Un episod cunoscut al acestor „bătăi” între suporteri datează din 2010.

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Atunci, 350 de fani ai Rapidului au făcut deplasarea din Giulești în Ștefan cel Mare, escortați de jandarmi. Au consumat băuturi alcoolice pe traseu, iar la intrarea pe stadion au început să se bată… între ei. Totul a degenerat între un scandal între jandarmi și suporterii rapidiști. Aceștia din urmă au aruncat inclusiv cu pietre în acel conflict spontan, dar violent.

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Derby-ul dintre Rapid și Dinamo se va disputa de la ora 21:30 pe arena din Giulești. Giuleștenii ocupă locul 5 în clasament cu 8 puncte, două în minus față de liderul FC Argeș. Dinamoviștii au acumulat 7 puncte în 4 etape. O victorie ar însemna un salt până pe primul loc, cel puțin pentru o zi, pentru oricare dintre echipe.

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Incidente la metrou în București înainte de Rapid - Dinamo

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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