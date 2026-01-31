Sport

Incidente la pauza meciului Rapid – U Cluj din etapa 24 din SuperLiga. Jandarmeria a intervenit. Foto

Un nou moment tensionant petrecut pe Giulești. Fanii Rapidului și cei ai lui U Cluj s-au contrat la pauza meciului din etapa a 24-a. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
31.01.2026 | 21:17
Incidente la pauza meciului Rapid U Cluj din etapa 24 din SuperLiga Jandarmeria a intervenit
Tensiuni la pauza meciului dintre Rapid și U Cluj. Ce au făcut suporterii.
Un nou episod plin de tensiune pe Giulești. Ce s-a întâmplat la pauza meciului dintre Rapid și U Cluj. Vezi pe Fanatik.ro detalii despre evenimentul petrecut pe stadionul gazdelor.

Incidente la pauza meciului între fanii Rapidului și cei ai lui U Cluj

Rapid și U Cluj joacă în etapa cu numărul 24 din SuperLiga. Deși prima repriză a meciului a fost una liniștită, mergându-se cabine cu scorul de 0-0 după lipsa de faze periculoase, suporterii nu au fost în același film.

Ce ar fi Giuleștiul fără incidente sau suporterii Rapidului fără să răspundă? Pauza meciului cu U Cluj a venit cu un nou episod în care fanii echipei bucureștene au izbucnit, însă nu din senin.

Suporterii gazdelor de la tribuna a doua au rupt cordonul stewarzilor și s-au dus spre peluza unde se află galeria lui U Cluj. Cei aproximativ 150 de suporteri ai ardelenilor i-au provocat pe rapidiști după ce au aprins torțe și stroboscoape. Ulterior, forțele de ordine au fost nevoite să intervină. Jandarmeria și-a făcut apariția, iar mai mulți suporteri au fost legitimați.

Scandal suporteri Giulești pauză Rapid - U Cluj
Tensiuni la pauza meciului dintre Rapid și U Cluj. Ce au făcut suporterii.

 

Scandal suporteri Giulești pauză Rapid - U Cluj
Tensiuni la pauza meciului dintre Rapid și U Cluj. Ce au făcut suporterii.

 

Dinamo – Petrolul 1-1 s-a lăsat cu amenzi dure

Etapa 24 a avut parte deja de un meci în care suporterii echipelor care au jucat s-au contrat. Mai exact, vineri seară, Dinamo și Petrolul au remizat pe „Arcul de Triumf” (scor 1-1).

Fanii s-au contrat puternic, mai ales prin bannere. A doua zi, Comisia de Disciplină a emis un comunicat prin care a transmis ce amenzi au fost aplicate, „câinii” fiind cel mai afectați.

