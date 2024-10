Slavia Praga – Ajax este unul dintre cele mai încinse dueluri ale . Poliția din capitala Cehiei a avut mult de muncă înaintea fluierului de start al confruntării. Fanii olandezilor au fost prinși cu mai multe tipuri de arme albe în arsenal.

Incidente la Praga! Poliția a făcut descoperiri șocante înaintea meciului din Europa League

Slavia Praga are moralul ridicat înaintea meciului cu Ajax din a doua etapă din grupa de UEFA Europa League. Cehii au câștigat meciul din prima rundă cu Ludogorets (2-0) și au o serie de 6 victorii consecutive în toate competițiile.

Gazdele vor avea parte de un adversar pe măsură. Ajax are moralul ridicat după 4-0 cu Beșiktaș în prima rundă din competiție. „Lăncierii” au și ei 5 victorii și un egal în ultimele 6 partide. Meciul de pe Fortuna Arena din Praga se anunță a fi unul cu grad ridicat de risc.

Înaintea confruntării, fanii lui Ajax au luat cu asalt Praga. Forțele de ordine pragheze s-au mobilizat exemplar și au încercat să monitorizeze fiecare mișcare a olandezilor. Cu câteva ore înaintea meciului, poliția din Praga a confiscat mai multe arme albe care se aflau în posesia ultrașilor lui Ajax.

Suporterii radicali ai echipei din „Țara Lalelelor” aveau în arsenal bâte, bastoane telescopice, spray-uri sau pumnale. De altfel, forțele de ordine i-au escortat pe fani până la Fortuna Arena din Praga, arena de peste 19.000 de locuri care va găzdui Slavia Praga – Ajax.

Incidente și înainte de PAOK – FCSB: „În mașină fiecare are câte un telescopic”

Ultrașii FCSB au fost controlați „la sânge” de forțele de ordine din Grecia înainte de meciul PAOK – FCSB, în a doua etapă din UEFA Europa League. De altfel, , deoarece autoritățile elene au găsit arme și droguri în mașinile acestora.

„Avem cu toții emoții. Important este ca echipa noastră să joace bine și să scoată măcar un rezultat de egalitate la PAOK. De obicei țin cu ei din Grecia, dar azi clar sunt stelist. Au fost și sunt niște probleme… nu poți cumpăra bilete.

Nu știu foarte bine, am înțeles că persoanele respective vor intra în posesia biletelor. Am avut control la vamă. Aici sunt niște restricții. Am înțeles că acum două luni s-a întâmplat ceva între suporteri și forțele de ordine, două persoane au murit… De atunci restricționează foarte puternic.

În mașină fiecare are câte un telescopic, o bâtă, cum e la noi în România. Mâine la ora 11 o să le dea drumul… Când scrieți despre arme, spuneți concret.

Când vorbim de arme nu vorbim de cuțit, bâtă, vorbim de arme de foc. I-a găsit cu două telescopice, cu briceag, ei au plecat cu o zi înainte, le aveau ca să taie o pâine, ce aveau la ei…”, a spus Gigi Mustață la vamă.