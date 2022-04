Incidente pe teren la Atletico – Manchester City. Jucătorii, la un pas de bătaie generală şi la vestiare. Poliţia a intervenit la finalul meciului. Video

Incidentele din finalul meciului au continuat şi după ce arbitrul a fluierat terminarea partidei. Conform , poliţiştii au pătruns pe tunelul care duce la vestiare.

“Poliţia Naţională a intrat pe tunelul de la vestiare. Toată lumea se uită acolo. Ceva se întâmplă”, a anunţat jurnalistul Pedro Fullana de la Cadena Ser.

“Grealish se îndrepta spre tunel şi Stefan Savic l-a prins din urmă. A început o ceartă în gura tuneulului şi toată lumea a alergat în acea direcţie. Cei doi jucători au dispărut imediat, apoi au apărut patru poliţişti”, a explicat Darren Fletcher, comentator BT Sport.

Pe tunelul de la vestiare, în imaginile video, se observă cum Sime Vrsaljko este ţinut cu greu de colegii lui şi de cei din staff-ul echipei, după ce fundaşul croat a avut un schimb aprins de replici cu Kyle Walker.

Savic and Grealish Looks more of UFC😂

— AA🦅 (@AAAHammanyero)