Incidente violente în Europa League! Ultrașii echipei care o va întâlni pe FCSB pe Arena Națională, bătaie în plină stradă cu suporterii englezi. Video

A fost haos la Rotterdam Ultrașii celor două echipe s-au luat la harță într-un pub local, iar bătaia a continuat în stradă.

Bătaie ca în filme pe străzile din Rotterdam. Cinci suporteri ai viitoarei adversare a lui FCSB au fost arestați

Din păcate, serile de fotbal european nu aduc doar lucruri frumoase. La Rotterdam, cu câteva ore înainte ca Feyenoord să o întâlnească pe Aston Villa, a izbucnit un scandal în toată regula.

Un videoclip de pe contul de X The Aways Days arată cum mai multe persoane îmbrăcate complet în negru dau buzna în local, iar pe fundal se aud sunete de sticle și pahare sparte, după care urmează o serie de pumni și picioare împărțite între fanii celor două echipe.

Aston Villa fans were attacked in Rotterdam by Feyenoord fans last night. If you’re a Villa fan out there, please stay safe. 🙏 — The Away Fans (@theawayfans)

„Eu și fiul meu căutam un bar și am ajuns aici, dar nu am încercat să intrăm pentru că părea cam tensionat, iar apoi a început scandalul. Aici este filmarea fiului meu”, povestește un alt fan.

Potrivit presei locale, cinci suporteri ai lui Feyenoord Rotterdam au fost arestați în urma acestor incidente neplăcute. Forțele de ordine au intervenit și au calmat foarte repede conflictul ce escaladase.

Me and my son were looking for a bar and got to this bar but we didn’t try to go in as it looked a bit tense then it kicked off. Here is my son’s video. — RedditchVilla (@K6HolteEnd)

Când se joacă FCSB – Feyenoord pe Arena Națională

În această ediție de Europa League, campioana României și Bucureștiul vor avea de-a face cu suporterii olandezi ai lui Feyenoord. Echipa ce se află în acest moment pe prima poziție în Eredivisie

Partida dintre FCSB și Feyenoord de pe Arena Națională este programată în etapa a 6-a din UEFA Europa League, mai precis pe 11 decembrie de la ora 22:00, iar stadionul va fi, cel mai probabil, aproape plin.